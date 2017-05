Combined Madrid: Dominic Thiem sfiderà Rafael Nadal nella finale del Masters 1000 di Madrid

Rafael Nadal doma Novak Djokovic e conquista la finale nel torneo Masters 1000 di Madrid.

Dopo sette sconfitte consecutive contro il serbo, il campione spagnolo ha sconfitto nella prima semifinale Djokovic con il risultato di 62 64 dopo 1 ora e 37 minuti di partita.

Domani in finale Nadal sfiderà Dominic Thiem che ha sconfitto nella seconda semifinale Pablo Cuevas con un doppio 64.

Nel primo set Nadal partiva a razzo portandosi in un attimo sul 4 a 0, grazie ai break nel primo e al terzo gioco, con Djokovic che non conquistava nemmeno un punto sul proprio turno di battuta.

Sull’1 a 5 il serbo annullava una palla set e in qualche modo teneva il servizio.

Nel game successivo il campione spagnolo teneva a 15 il turno di battuta e con una palla corta vincente sulla palla set chiudeva la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set Rafael avanti per 2 a 0, subiva il controbreak nel quarto gioco.

Nel game successivo però il maiorchino si riprendeva il break(ai vantaggi e dopo un bellissimo passante sul penultimo punto del gioco) e si portava poi sul 4 a 2.

Sul 5 a 4 Nadal andava a servire per il match e dal 40-15 mancava due palle match (vincente di Djoko e errore di diritto dell’iberico) e dopo aver annullato una pericolosa palla break con una bella palla corta vincente, sul 40 pari metteva a segno un servizio vincente di seconda e poi sulla palla match piazzava un bel passante di rovescio, con Novak che sbagliava una complicatissima volèe di rovescio.

6-4 per Nadal e finale a Madrid.

Combined Madrid – Semifinali M. – Finale F.

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs [3] Yung-Jan Chan / Martina Hingis



WTA Madrid Timea Babos / Andrea Hlavackova [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova [5] 4 3 Yung-Jan Chan / Martina Hingis [3] Yung-Jan Chan / Martina Hingis [3] 6 6 Vincitori: CHAN / HINGIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 T. Babos / Hlavackova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Babos / Hlavackova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Babos / Hlavackova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 T. Babos / Hlavackova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Chan / Hingis 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Babos / Hlavackova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 4-6 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 T. Babos / Hlavackova 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 T. Babos / Hlavackova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 T. Babos / Hlavackova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 T. Babos / Hlavackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Rafael Nadal vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 16:00)



ATP Madrid Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 6 6 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 2 4 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Nadal 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-1 → 5-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2 Aces 41 Double Faults 263% 1st Serve % 70%28/36 (78%) 1st Serve Points Won 22/39 (56%)10/21 (48%) 2nd Serve Points Won 7/17 (41%)1/2 (50%) Break Points Saved 2/6 (33%)9 Service Games Played 917/39 (44%) 1st Return Points Won 8/36 (22%)10/17 (59%) 2nd Return Points Won 11/21 (52%)4/6 (67%) Break Points Won 1/2 (50%)9 Return Games Played 938/57 (67%) Total Service Points Won 29/56 (52%)27/56 (48%) Total Return Points Won 19/57 (33%)65/113 (58%) Total Points Won 48/113 (42%)

3. [14] Kristina Mladenovic vs [3] Simona Halep (non prima ore: 19:00)



WTA Madrid Kristina Mladenovic [14] Kristina Mladenovic [14] 5 7 2 Simona Halep [3] Simona Halep [3] 7 6 6 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-6 → 5-7 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

4. [8] Dominic Thiem vs Pablo Cuevas (non prima ore: 21:30)



ATP Madrid Dominic Thiem [8] Dominic Thiem [8] 6 6 Pablo Cuevas Pablo Cuevas 4 4 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Cuevas 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 P. Cuevas 15-0 30-0 5-3 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Cuevas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Cuevas 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3 Aces 10 Double Faults 473% 1st Serve % 66%32/38 (84%) 1st Serve Points Won 35/50 (70%)8/14 (57%) 2nd Serve Points Won 12/26 (46%)0/0 (0%) Break Points Saved 8/10 (80%)10 Service Games Played 1015/50 (30%) 1st Return Points Won 6/38 (16%)14/26 (54%) 2nd Return Points Won 6/14 (43%)2/10 (20%) Break Points Won 0/0 (0%)10 Return Games Played 1040/52 (77%) Total Service Points Won 47/76 (62%)29/76 (38%) Total Return Points Won 12/52 (23%)69/128 (54%) Total Points Won 59/128 (46%)

Arantxa Sanchez Vicario – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [8] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin



ATP Madrid Feliciano Lopez / Marc Lopez [8] Feliciano Lopez / Marc Lopez [8] 2 3 Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin [6] 6 6 Vincitori: MAHUT / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 F. Lopez / Lopez 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Nick Kyrgios / Jack Sock