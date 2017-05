Challenger Roma Garden: Marco Cecchinato in semifinale. Fuori Quinzi, Travaglia e Bellotti (Video)

Marco Cecchinato è in semifinale nel torneo challenger di Roma Garden.

Nei quarti il siciliano, numero 136 Atp, si è aggiudicato con un doppio 63 il derby tricolore contro Gianluigi Quinzi, numero 258 del ranking mondiale.

Prossimo avversario per lui il tedesco Yannick Maden, numero 254 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che si è imposto per 76(2) 61 su Stefano Travaglia, numero 165 Atp.

Nell’altra semifinale saranno di fronte lo slovacco Josef Kovalik, numero 160 Atp, e il belga Kimmer Coppejans, numero 176, che ha fermato (62 26 75) la corsa di Riccardo Bellotti, numero 199 Atp e in gara con una wild card.

Challenger Roma Garden CH | Terra | e64.000 – Quarti di Finale

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [WC] Stefanos Tsitsipas vs Jozef Kovalik



2. [WC] Gianluigi Quinzi vs Marco Cecchinato



3. [Q] Yannick Maden vs [SE] Stefano Travaglia (non prima ore: 17:00)



CAMPO 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Kimmer Coppejans vs [WC] Riccardo Bellotti



2. [WC] Tomislav Brkic / Flavio Cipolla vs Andreas Mies / Oscar Otte



3. Kimmer Coppejans / Marton Fucsovics vs [WC] Marco Cecchinato / Matteo Donati