Il caso Nadal: quando il tennista può tutto

Ha fatto in questi ultimi giorni parlare la programmazione del combined di Madrid, notevolmente condizionata dalle “esigenze” di Rafa Nadal, indiscutibile stella del tennis spagnolo e che si è visto spostare il suo incontro inizialmente previsto per la giornata di martedì di un giorno, per poter risolvere i propri piccoli problemi di salute ed esordire così il mercoledì.

Spesso dimentichiamo che i circuiti ATP e WTA non forniscono solo match dall’indiscutibile livello ma se non soprattutto, uno spettacolo fruibile e godibile per i tanti spettatori sparsi nei vari angoli del mondo e sulle diverse piattaforme: il problema attuale del maiorchino era cosa di “poco conto”, una fastidiosa otite che comunque gli ha impedito negli ultimi giorni non solo di riposare bene ma anche di allenarsi a modo. I canali attraverso cui chiedere un giorno di riposo in più non mancheranno di certo a Rafa, giocatore attrazione di quest’edizione che vive di attese nei suoi confronti e del timore di cadute premature dei suoi due grandi rivali, Djokovic e Murray negli ultimi mesi di certo non al loro meglio, senza dimenticare l’assente Roger Federer, giocatore che quando manca…manca davvero.

Esordio quindi nella giornata di mercoledì per Nadal, chiamato a scendere in campo contro il nostro Fabio Fognini, beneficiato anch’egli di un turno extra di riposo dopo le fatiche del primo match contro il portoghese Sousa. Un problema che si risolverà senza troppi patemi e che non impedirà a Nadal di offrire un match di alto livello (si spera…) contro l’italiano.

È giusto però che i più forti giocatori abbiano un potere decisionale tanto importante a tal punto da poter sparigliare le carte e posizionare a loro piacimento i propri impegni nell’order of play? In linea teorica (e morale) ciò non dovrebbe accadere ma sul serio…chi rimane sorpreso da quanto successo in quel di Madrid? Vuoi anche perché Nadal gioca in casa ma davvero sorprende che si faccia di tutto per far arrivare il proprio miglior rappresentante in condizioni psico-fisiche ideali? Sinceramente tutto ciò non solo non mi sorprende ma nemmeno mi scandalizza.

Un evento sportivo è anche un evento di spettacolo: a chi farebbe comodo un Rafa Nadal a mezzo servizio, per giunta nel giardino rosso di casa? A Madrid perlomeno hanno dimostrato di avere le idee chiare e di sapersi prendere le loro responsabilità…

Alessandro Orecchio