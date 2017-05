Dal Foro Italico: Roma si conferma il “Quinto” slam, boom di presenze nella capitale

A Roma ritorna il grande Tennis con la 74esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, che avrà inizio il 14 maggio con il Main Draw nella magnifica cornice del Foro Italico. La manifestazione sarà preceduta da una presentazione in grande stile in uno dei luoghi simbolo della città eterna, il Colosseo, alla quale parteciperanno i più grandi campioni del mondo del tennis.

Il “Quinto” slam, come viene definito dagli addetti ai lavori, continua a crescere grazie alla presenza del pubblico, sempre più numeroso, e alla bellezza degli impianti, dove sono stati aggiunti altri campi di allenamento. Fiore all’occhiello del Foro Italico è lo stadio “Nicola Pietrangeli”, costruito negli anni ‘30, che con i suoi marmi di Carrara, le sue statue imponenti e la sua particolare forma ad anfiteatro, è considerato dai tennisti e dal pubblico come lo stadio più bello al mondo.

Tra i sicuri assenti al grande Slam vi sarà Roger Federer, che ha deciso di non partecipare agli Internazionali per arrivare in forma al Roland Garros, mentre nel tabellone femminile Serena Williams, che dopo aver annunciato la sua gravidanza ha appeso momentaneamente la racchetta al chiodo. Nonostante ciò, questa del 2017 si preannuncia essere un’edizione da record, con più di 100 mila biglietti già venduti: quelli per i quarti e la finale sono già esauriti. Tra gli obiettivi del presidente della FIT Angelo Binaghi e del CONI Giovanni Malagò c’è quello di superare il record di incassi dell’anno passato, quando si sono venduti più di 200 mila biglietti, malgrado gli aumenti di prezzo avvenuti negli ultimi anni.

L’uomo da battere sarà Rafael Nadal, inarrestabile sulla terra rossa, che con le vittorie di Montecarlo e Barcellona non solo ha conseguito il doblete, ma anche raggiunto la “Decima” vincendo questi due tornei per ben 10 edizioni.

Sarà da scoprire in quale stato di forma si trovino Andy Murray, vincitore dell’anno passato, che proprio da Roma dovrà cominciare ad accumulare punti preziosi per mantenere il primato, e Novak Djokovic che finora ha avuto un 2017 contraddistinto più da ombre che da luci. Si spera che i nostri Seppi, Lorenzi, Bolelli, e soprattutto Fabio Fognini, riescano a portare in alto il tricolore italiano, per una vittoria azzurra che manca dal 1976, quando a trionfare fu Adriano Panatta.

Anche il tabellone femminile presenta offerte intriganti con la wild card Maria Sharapova (n.262 WTA) che torna sui campi di gioco dopo la lunga squalifica per doping, già vincitrice di questo torneo per ben tre volte. Le contendenti al titolo sono molteplici: Angelique Kerber, Garbine Muguruza, Simona Halep, ma certamente anche le atlete italiane Schiavone, Vinci ed Errani cercheranno di primeggiare.

Il pubblico di Roma è considerato uno tra i più caldi e appassionati di tutto il circuito ATP e WTA, e anche i giocatori apprezzano vivamente l’ambiente che si respira al Foro Italico. La grande voglia di tennis spinge gli appassionati ad affollare la città, in cui per l’occasione si registrano numeri da record. Hundredrooms ha constatato che il 92% degli alloggi turistici per due persone è già stato riservato per il periodo del torneo (10-21 maggio), mentre quelli per 4 persone registrano un livello di occupazione del 94%. In concreto, la permanenza nella capitale romana è di 3,6 giorni, e in media una coppia spende circa 159 euro a notte per un alloggio, mentre un gruppo di 4 amici o una famiglia spende 216 euro.

Non solo tennis, all’interno del Foro Italico: da quest’anno avrà luogo anche il torneo di paddle, sport sempre più in crescita; ci sarà un’area dove i più piccoli potranno praticare il tennis e conoscere i loro idoli, e un’area dedicata al divertimento notturno denominata “Ballroom – the nightsphere” con un programma live di serate enogastronomiche e di dj set, con ospiti nazionali e internazionali come Ex Otago e Martin Solveig.

Fonte dei dati forniti