Dal Roma Garden: Il resoconto di giornata e il programma di domani (in campo Cipolla e Quinzi)

Nella seconda tornata di gioco, dedicata al tabellone di qualificazione, si sono visti molti incontri lottati in tre set. In apertura di giornata si sono incontrati due giocatori provenienti dalla Germania ed hanno dato vita ad un match spettacolare, che ha visto prevalere Marvin Netuschil 1/6 7/5 6/3 sul fisicamente prestante Daniel Masur. Sempre sul centrale il giovane australiano Alex De Minaur ha affrontato a viso aperto il coriaceo Tomislav Brkic, uscendo sconfitto dopo due ore di gioco 4/6 6/3 2/6. Yannick Maden altro rappresentante tedesco, piega la resistenza di Camil Majchrzak sempre al terzo set 6/3 0/6 6/3.

Il giocatore della Repubblica Popolare Cinese WU Di esprime al meglio il suo gioco basato su colpi angolati ed anticipati, con il quale elimina Sebastian Ofner 6/1 3/6 6/3. Reda El Amrani piuttosto in forma, si libera in due set del serbo Miljan Zekic, con il punteggio di 6/4 6/2. Un incontro lampo vinto da Oscar Otte 2/0 e ritiro dello spagnolo Pere Riba per un risentimento muscolare alla schiena.

La notizia positiva per Vincenzo Santopadre lo staff dell’Aniene ed i compagni di allenamento Matteo e Jacopo Berrettini, è la vittoria sofferta ma meritatissima del talentuoso Flavio Cipolla.

Tre set 6/2 1/6 6/3, densi di drop shot, slice, lob liftati ed il classicissimo back spin di rovescio, vero marchio di fabbrica del romano Cipolla, che gli hanno consentito di accedere al turno decisivo per entrare nel Main Draw.

Scaldano i motori i big del tabellone principale con allenamenti di rifinitura per testare i campi di gioco. Visti in azione Martin, Trungelliti, il giovane greco Stefanos Tsipas e Gianluigi Quinzi seguito dal Tecnico Fabio Gorietti, subito impegnato alle ore 17 sul centrale con il francese Tristan Lamasine.

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Maciej Rajski vs Tomislav Brkic

2. Sam Groth vs Kimmer Coppejans (non prima ore: 13:00)

3. [WC] Stefanos Tsitsipas vs [Alt] Agustin Velotti

4. [WC] Gianluigi Quinzi vs Tristan Lamasine (non prima ore: 17:00)

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marvin Netuschil vs [8] Yannick Maden

2. Jan Satral vs Jozef Kovalik (non prima ore: 13:00)

3. [5] Andrej Martin vs Uladzimir Ignatik

4. Marton Fucsovics vs [8] Alexander Bublik (non prima ore: 17:00)

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Reda El Amrani vs [5] Di Wu

2. [6] Maximilian Marterer vs Michael Mmoh (non prima ore: 13:00)

CAMPO 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Flavio Cipolla vs [6] Oscar Otte