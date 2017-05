Daniela Hantuchova si ferma per una frattuta da stress alle costole

Brutte notizie arrivano direttamente da Daniela Hantuchova.

La slovacca ha annunciato via Twitter che la risonanza ha mostrato un problema alle costole (frattura da stress), e dovrà allontanarsi dal circuito per un po’.

L’ex numero 5 al mondo, nell’ultima fase della sua carriera, cercherà di recuperare al più presto per tornare in campo il prima possibile.

Hey guys not the greatest news to share with you-an MRI Test this morning showed i have a stressfracture in my rib 😥 pic.twitter.com/iOG0ztu3Qq

— Daniela Hantuchová (@dhantuchova) 6 maggio 2017