Pre Quali Roma 2017: I risultati completi della prima giornata. Ok tra gli altri Baldi e Matteo Trevisan

Questi i risultati del torneo di Pre Qualificazione del torneo Combined di Roma.

Da ogni regione sono usciti i qualificati per la tappa finale al Foro Italico di Roma (dal 6 all’11 maggio). Inoltre sono stati invitati dal Settore Tecnico Nazionale 10 giocatori e 10 giocatrici per i tabelloni di singolare e 4 coppie maschili e 4 femminili per i tabelloni di doppio.

Sono stati sorteggiati due tabelloni di singolare maschile e femminile da 48 posti ciascuno.

singolare maschile: 2 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

singolare femminile: 1 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

doppio maschile: 1 wild card per il main draw

doppio femminile: 1 wild card per il main draw

CAMPO PIETRANGELI (a partire dalle 9)

HERAS, P. bt. MACCARI, F. 6-4 6-2

RUBINI, S. bt. STEFANINI, L. 6-74 6-3 6-2

BALDI, F. bt. PONTOGLIO, D. 6-4 6-1

BURNETT, N. bt. PROCACCI, A. 6-3 6-2

ZMAU, M. bt. SPIGARELLI, M. 6-3 6-1

CAMPO 1 (a partire dalle 9)

BALZERANI, M. bt. SPERONELLO, M. 7-64 4-6 6-3

GABBA, G. bt. DELL’ERA, F. 6-1 6-0

DI NICOLA, G. bt. BRIZZI, A. 4-6 6-2 6-3

SANESI, G. bt. PILUDU, N. 6-2 6-3

CLERICI, G. bt. LIOI, E. 6-3 6-4

CAMPO 2 (a partire dalle 9)

RONCALLI, S. bt. PEDRINI, M. 6-4 7-5

PIERI, T. bt. MORONI, A. 6-72 7-66 6-0

BERRETTINI, J. bt. SALVIATO, F. 7-66 4-6 6-4

SMIRNOVA, I. bt. PINTO, G. 6-3 6-77 6-4

BRONZETTI, L. bt. RAGGI, A. 6-4 6-3

CAMPO 3 (a partire dalle 9)

MORONI, G. bt. ACQUAROLI, G. 7-64 6-1

COLMEGNA, M. bt. VIVIANI, M. 6-0 6-2

DI MAURO, A. bt. COPPINI, A. 6-4 6-1

BULLANI, F. bt. ABBATE, C. 6-2 6-1

DI SARRA, F. bt. BILARDO, F. 7-5 6-1

CAMPO 4 (a partire dalle 9)

TREVISAN, M. bt. CAMPO, A. 6-4 6-2

ARCIDIACONO, F. bt. VALLONE, L. 7-5 6-2

CAPECCHI, D. bt. SINICROPI, R. 6-4 7-5

NATALI, M. bt. FLORIS, A. 3-6 6-2 6-4

CAMPO 6 (a partire dalle 9)

OCLEPPO, J. bt. BEGHI, G. 7-5 6-3

TORELLI, B. bt. MENDO, C. 6-4 6-2

RICCA, G. bt. VAVASSORI, A. 6-3 3-6 6-3

SPITERI, D. bt. HOFER, V. 6-3 6-1