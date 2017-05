Challenger Seoul: Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Seoul | Cemento | $100.000

(1) Tepavac, Marko vs Mousley, Bradley

De Waard, Steven vs Miedler, Lucas

(WC) Shin, Seung-Hun vs Corrie, Edward

(WC) Jung, Ki-Su vs (6) Krajicek, Austin

(2) Paz, Juan Pablo vs (WC) Shin, Eun Chong

Glasspool, Lloyd vs Rawat, Sidharth

Kim, Cheong-Eui vs Ochi, Makoto

(WC) Kim, Yu-Seob vs (8) Sekiguchi, Shuichi

(3) Purcell, Max vs (WC) Kang, Ho-Gi

Nielsen, Frederik vs Auger-Aliassime, Felix

Oh, Chan-yeong vs (WC) Cho, Hyeong Jin

Son, Ji Hoon vs (7) Saville, Luke

(4) Ebden, Matthew vs Clarke, Jay

Ly, Nam Hoang vs Hurkacz, Hubert

Sarmiento, Raymond vs Takahashi, Yusuke

Nguyen, Daniel vs (5) Niki, Takuto