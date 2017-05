Davis Cup-Fed Cup: Torino si candida per le possibili Final Four

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha annunciato la candidatura di Torino per le possibili Final Four di Davis Cup e Fed Cup.

“Torino ha un impianto su misura e ben collocato geograficamente”

Annuncio confermato dal Presidente della FIT Angelo Binaghi: “Ospitare le finali congiunte di Davis e Fed Cup sarebbe per lo sport italiano un grande onore. Torino rappresenterebbe la sede ideale per un evento cosi prestigioso: la città dispone di strutture all’avanguardia che permetterebbero la realizzazione di un avvenimento capace di catturare attenzione in tutto il mondo. Tale candidatura, che poggia sulla collaudata joint venture fra FIT e CONI Servizi, già alla base del successo degli Internazionali BNL d’Italia, dopo la crescita in continua espansione del torneo romano e l’organizzazione a Milano nel prossimo novembre delle Next Gen Finals, è frutto dell’alto livello di credibilità che abbiamo raggiunto nel campo della organizzazione di eventi e del ruolo sempre più centrale che l’Italia occupa nel panorama del tennis mondiale. Noi guardiamo sempre al futuro”.

Questo sempre se la federazione internazionale cambierà la formula di Coppa Davis e Fed Cup.