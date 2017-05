Camila Giorgi viene sconfitta dalla tedesca Barthel nei quarti di finale del Wta di Praga sprecando diverse occasioni

Esce sconfitta Camila Giorgi nei quarti di finale del Wta International di Praga (terra, $ 250.000).

L’azzurra è stata superata dalla tedesca Mona Barthel, 26 anni. Nr. 82 Wta, con il punteggio di 7-6(0) 7-6(6) in due ore di gioco.

Si sapeva che il match non sarebbe stato semplice ma resta molto rammarico per come è stato perso. La Barthel ha giocato meglio i momenti decisivi, momenti in cui la Giorgi si è invece sciolta (vedi tiebreak del primo set e punti finali del tiebreak del secondo set) e il doppio vantaggio nel secondo set era da sfruttare decisamente meglio.

Ecco il dettaglio del match.

Primo set: parziale molto equilibrato, con le due avversarie che avanzano insieme.

A un break della tedesca nel primo gioco risponde il controbreak immediato della marchigiana, apparsa da subito molto solida da fondo.

Il parziale scorre veloce, con le due tenniste che spingono forte da fondocampo, accelerando a piacimento.

Camila alterna buone prime di servizio a doppi falli importanti, come nell’undicesimo gioco. Il doppio errore le costa il break, importante e insidioso poichè manda la Barthel a servire per il set.

Il dodicesimo game vede l’azzurra giocare il suo tennis migliore: grandi attacchi le permettono di controbrekkare immediatamente portando il set al tiebreak.

Qui purtroppo è un dominio teutonico, iniziato da un doppio fallo di Camila e concluso con un diritto in campo aperto della tedesca.

E’ 7-6(0) per la Barthel in un’ora di gioco.

Secondo set: parte meglio la tennista italiana.

Già al terzo gioco è avanti di un break grazie a un doppio fallo tedesco. Camila spinge e sembra in completa gestione del match, un suo grande attacco lungolinea le vale il 4-2 in 24 minuti di gioco.

Un secondo break nel settimo gioco, anch’esso causato da un doppio fallo della Barthel, sembra chiudere la questione set ma non è così.

L’azzurra scende di tono mentre la teutonica non sbaglia più nulla e ritrova la verve del primo set, recuperando in poco tempo i due break di svantaggio.

E’ così che Camila si deve rifugiare al tiebreak per cercare di portare il match al terzo set.

Il tiebreak è uan beffa. La Giorgi inizialmente lo domina, gira sul 5-1 e si procura tre set point. Li cestina tutti con dei gratuiti e, al primo match point a disposizione dell’avversaria crolla. Diritto lungo e 7-6(6) in 59 minuti di gioco per la Barthel.

Il match point

Barthel is first through to #PragueOpen Semifinals! Downs Giorgi 7-6(0), 7-6(6)! pic.twitter.com/jABzNlsxG0 — WTA (@WTA) 4 maggio 2017

Il primo set incamerato

Barthel wins the first set tiebreak 7-0! #PragueOpen pic.twitter.com/7Soh4XMECg — WTA (@WTA) 4 maggio 2017

La partita punto per punto



WTA Prague Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Mona Barthel Mona Barthel 7 7 Vincitore: M. BARTHEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Barthel 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-A df 5-5 → 5-6 M. Barthel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Barthel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Barthel 15-0 30-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Barthel 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

C. Giorgi – M. Barthel

01:59:37

1 Aces 4

4 Double Faults 3

48% 1st Serve % 60%

24/42 (57%) 1st Serve Points Won 31/49 (63%)

22/45 (49%) 2nd Serve Points Won 18/32 (56%)

2/6 (33%) Break Points Saved 2/6 (33%)

12 Service Games Played 12

18/49 (37%) 1st Return Points Won 18/42 (43%)

14/32 (44%) 2nd Return Points Won 23/45 (51%)

4/6 (67%) Break Points Won 4/6 (67%)

12 Return Games Played 12

46/87 (53%) Total Service Points Won 49/81 (60%)

32/81 (40%) Total Return Points Won 41/87 (47%)

78/168 (46%) Total Points Won 90/168 (54%)

Davide Sala