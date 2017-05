Il Roland Garros sta arrivando: quali i favoriti?

A meno di un mese dall’inizio dello Slam parigino su terra rossa proviamo a fare un gioco: luci puntate non solo sui logici favoriti ma anche su coloro che per meriti di classifica non possono essere sottovalutati. Partiremo dal singolare maschile per poi passare rapidamente alle donne.

Il favorito d’obbligo: Rafa Nadal. Lo spagnolo re incontrastato per anni sulla terra battuta sembra essere tornato ai fasti di un tempo dopo un biennio con più ombre che luci. La decima a Montecarlo imitata dal trionfo in quel di Barcelona, i favori del pronostico per i prossimi appuntamenti di Madrid e Roma, fanno del maiorchino il più serio candidato alla vittoria finale a Parigi: con il fisico che sembra essere più integro del solito, la “penuria” di avversari veramente credibili, Nadal miete consensi e sembra davvero lanciato. Chi potrebbe fermarlo? Forse un’insidia in realtà esiste…

L’incognita: Roger Federer. Lo svizzero nei primi tre mesi del 2017 è sembrato imbattibile, partendo dal ritrovato successo Major a Melbourne arrivando ai primi Masters1000 dell’anno sul cemento americano. Si sa che fra tutte le superfici la terra battuta è la meno amata dal rossocrociato ma la sua voglia dichiarata di giocare il secondo Slam dell’anno e la pressione psicologica capace di generare potrebbero giocare a suo favore contro Nadal, battuto non solo con il tennis ma anche con la mente nelle prime finali dell’anno, non a caso tutte vinte da Roger. Con il rosso e senza Federer di mezzo, Nadal si è finalmente sbloccato: ma se dovesse calpestare la terra parigina…Federer potrebbe essere l’avversario più insidioso.

Parigi val bene una messa: Djokovic e Murray sono i grandi delusi di questa prima parte del 2017 ma adesso Parigi potrebbe regalare l’agognata rivincita. Difficile perché le ultime versioni del serbo e dello scozzese non sembrano riflettere il profilo di un possibile vincitore ma, trattandosi di due grandissimi campioni, la zampata per rialzare la china è sempre dietro l’angolo. La terra rossa non sembra essere il luogo adatto per tale rivalsa ma chi ha giocato la finale del 2016? Proprio loro due, in un ideale passaggio di consegne in cui il numero 1 serbo proprio con la vittoria parigina (e il Career Slam) cominciò a smarrirsi e Murray a diventare lentamente…invincibile.

Un pelino dietro: Wawrinka e Thiem. Lo svizzero numero 2 e l’austriaco novello terminator sembrano gli avversari più credibili se usciamo dal cerchio dei Fab4…e per motivazioni differenti. Stan the Man è uomo da grandi appuntamenti e a ogni vigilia Slam non possiamo evitare di considerarlo nel novero dei favoriti mentre l’austriaco sembra il più serio pretendente a salire sul trono di Parigi una volta che si esaurirà il dominio nadaliano. A Barcelona per un set ha impressionato in finale proprio contro lo spagnolo: sarà la distanza dei 3 set su 5 Slam a lanciarlo verso la vittoria più importante della sua nascente carriera? Se esiste un teatro dove ciò potrebbe realizzarsi questo ha un colore…rosso fuoco.

Fra le donne il discorso è ben distinto perché esistono almeno una decina di giocatrici che potrebbero portare a casa il successo finale.

Regine senza corona? Senza Serena Williams secondo il ranking WTA le favorite dovrebbero essere la tedesca Kerber e la ceca Pliskova: condizionale d’obbligo perché sulla terra battuta le due tenniste sembrano avere le armi spuntate, sicuramente più a loro agio su erba e cemento. La pressione alleggerita dall’assenza della numero 1 al mondo potrebbe portare però le due a giocare più rilassate e proprio per questo scrollarsi di dosso i fantasmi di questo 2017 di tante promesse e pochi acuti.

La mia favorita: Simona Halep. È il momento per la tennista rumena di mettere a segno la prima vittoria Slam, liberandosi dell’etichetta di incompiuta a livello Major. La Halep deve prima di tutto assicurarsi di arrivare integra fisicamente a Parigi, per mettere alle corde le disorientate avversarie e finalmente spiccare il volo. Il tennis c’è, se il fisico sta a posto e la mente non gioca brutti scherzi questa volta potrebbe essere quella buona.

Una difficile riconferma. L’anno scorso Garbiñe Muguruza mise a segno la grande sorpresa Slam del 2016: colpi potenti e un fisico scattante la videro trionfare a Parigi, sconfiggendo in finale una sprovveduta Serena Williams. Quest’anno la spagnola non ha ancora messo in mostra il suo tennis migliore e complice un dimagrimento forse “eccessivo” i suoi colpi sembrano aver perso in potenza. Difficile risalire sul tetto parigino: senza però una favorita assoluta l’imperativo è provarci.

E se la regina fosse ancora Maria? La Sharapova ha giocato un solo torneo dal suo rientro (arrivando subito in semifinale a Stoccarda) e non è ancora certo se riceverà un invito a Parigi. Qualora però divenisse realtà la wild card si può davvero lasciare la russa fuori dal cerchio delle possibili vincitrici? Madrid e Roma dove ha già la sicurezza del main draw ci diranno di più: se Maria arrivasse a Parigi sull’onda dell’entusiasmo ritrovato le avversarie dovranno fare i conti anche con lei.

Alessandro Orecchio