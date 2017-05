ITF Junior Salsomaggiore: Musetti batte il numero dieci del seeding, Forti supera Bencic

Nonostante una leggera pioggia, prosegue a gonfie vele la trentaquattresima edizione del Torneo Internazionale di Salsomaggiore Terme. Da domani (giovedì) si giocherà solamente sui tre campi della cittadina emiliana: in programma gli ottavi di singolare maschile e due quarti di finale del torneo femminile (Vismane-Rico Garcia e Biagianti-Sato).

TORNEO MASCHILE – Francesco Forti, Lorenzo Musetti e Guido Marson possono continuare a sognare a Salsomaggiore Terme. I tre azzurri hanno vinto nella giornata di mercoledì rispettivamente contro Brian Bencic, Joao Lucas Reis Da Silva e Chase Ferguson.

Escono di scena, battuti piuttosto nettamente, Marco Furlanetto e Francesco Liucci. Nulla da fare anche per Jannik Sinner e Davide Tortora, reduce da un complicato successo su Luca Nardi al primo round. Finisce il torneo di Moritz Thiem, fratello del professionista Dominic, battuto dall’australiano Nkomba, numero quattro del seeding, in tre set.

Il tabellone maschile si è allineato agli ottavi di finale. Questi i prossimi match degli azzurri: (12) Yin vs (6) Forti, Musetti vs (8) Sheyngezikht, (5) Park vs Iannacone, Marson vs (3) Tseng, (7) Frinzi vs Krainer, Ortenzi vs Hardt.

TORNEO FEMMINILE – Prosegue senza esitazione il cammino di Daniela Vismane nel G2 emiliano: la tennista lettone, favorita per il successo finale, non ha lasciato scampo ad Alice Amendola (6-0 6-1) ed ha conquistato il pass per i quarti, dove affronterà la colombiana Rico Garcia.

Derby italiano ai quarti, con Elisabetta Cocciaretto ed Elisa Visentin che si sfideranno dopo aver rispettivamente estromesso Giulia La Rocca (6-4 6-0) e la tds 4 Anastasia Iamachkine (1-6 6-1 7-5). Per l’Italia, ok Lisa Piccinetti e Martina Biagianti: la prima giocherà ora contro l’americana Hu, giustiziera di Giulia Carbonaro, mentre Martina Biagianti se la vedrà con Naho Sato.

RISULTATI TORNEO MASCHILE:

Forti (Ita,6) b. Bencic (Sui) 63 64

Musetti (Ita) b. Reis Da Silva (Bra,10) 63 61

Park (Kor,5) b. Furlanetto (Ita) 61 60

Tseng (Tpe,3) b. Sinner (Ita) 75 60

Yin (Tpe,12) b. Tortora (Ita) 61 64

Nkomba (Aus,4) b. Thiem (Aut) 67 62 63

Marson (Ita) b. Ferguson (Aus,15) 75 63

Klier Junior (Bra,16) b. Liucci (Ita) 62 61

Krainer (Aut) b. Hernandez Serrano (Mex,11) 61 62

RISULTATI TORNEO FEMMINILE:

Vismane (Lat,1) b. Amendola (Ita) 60 61

Rico Garcia (Col,7) b. Radisic (Slo) 64 63

Cocciaretto (Ita) b. La Rocca (Ita) 64 60

Visentin (Ita) b. Iamachkine (Per,3) 16 61 75

Piccinetti (Ita,6) b. Novak (Slo) 61 62

Hu (Usa) b. Carbonaro (Ita) 62 61

Biagianti (Ita) b. Cappelletti (Ita) 75 76

Sato (Jpn,2) b. Chiesa (Ita) 61 61

Lorenzo Carini