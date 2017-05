ITF Junior Salsomaggiore: Carbonaro e La Rocca avanti a sorpresa, super Ortenzi!

Nonostante la pioggia, gli organizzatori sono riusciti a portare a termine la prima giornata di main draw al Torneo Internazionale Giovanile di Salsomaggiore Terme.

Sui campi outdoor della cittadina parmigiana si sono conclusi pochi incontri; i restanti si sono giocati a Fidenza e al Cabriolo, al coperto.

TORNEO MASCHILE – Giornata positiva per i colori italiani per quanto riguarda il torneo dei ragazzi. Sconfitte solo per Leonardo Taddia e Andrea Trapani, battuti rispettivamente dal dominicano Hardt e dall’egiziano Khamis.

Rimonta vincente per Guido Marson, riuscito ad estromettere l’ostico argentino Cerundolo con lo score di 3-6 6-3 6-1. Buona la prima per Marco Furlanetto, wild card: il classe 2001 ha battuto Oliveira per 7-5 al terzo. Ok Federico Ianancone, 6-4 6-2 a Kristensen, e Gian Marco Ortenzi, che ha lasciato appena due giochi al colombiano Alejandro Hoyos Franco, entrato in extremis nel main draw.

Supera l’esordio anche Giulio Zeppieri, che ora troverà il numero uno del seeding Alan Fernando Rubio Fierros, uno dei tanti sudamericani che hanno scelto Salsomaggiore in preparazione al Roland Garros.

È previsto per domani, martedì 2 maggio, il debutto di Lorenzo Musetti e Lorenzo Rottoli, attesi da Riccardo Di Nocera e Francesco Liucci. Saranno in campo anche Luca Nardi, contro Davide Tortora, e Mattia Frinzi, avversario dell’indiano Digvijay Pratap Singh.

TORNEO FEMMINILE – Lisa Carbonaro e Giulia La Rocca sugli scudi dopo la prima giornata. Per le due portacolori dell’Italia, ottime vittorie contro Thasaporn Naklo e Nathalia Wolf Gasparin, quarta ed ottava testa di serie. Vince, seppur con qualche difficoltà, la toscana Lisa Piccinetti, brava a contenere le accelerazioni della georgiana Makatsaria e ad avere la meglio per 6-3 al terzo set.

Avanza senza soffrire Elisabetta Cocciaretto, in tabellone con una wild card. Niente da fare per la napoletana Federica Sacco, classe 2002, battuta dalla forte slovena Nika Radisic con un periodico 6-1.

Vittorie secondo pronostico, infine, per Daniela Vismane e Naho Sato, prime favorite del torneo. La prima, con all’attivo diverse partecipazioni in Fed Cup con la Lettonia accanto alla forte connazionale Jelena Ostapenko, non ha lasciato scampo a Rosanna Maffei, battuta 6-2 6-3.

RISULTATI TORNEO MASCHILE:

Zeppieri (Ita) b. Naw (Egy) 75 76(5)

Kranic (Cro) b. Currlin (Sui) 26 64 62

Khamis (Egy) b. Trapani (Ita) 64 62

Furlanetto (Ita) b. Oliveira (Bra) 62 46 75

Iannacone (Ita) b. Kristensen (Den) 64 62

Marson (Ita) b. Cerundolo (Arg) 36 63 61

Singh (Ind) b. Divkovic (Cro) 75 64

Ortenzi (Ita) b. Hoyos Franco (Col) 61 61

Hardt (Dom) b. Taddia (Ita) 64 60

RISULTATI TORNEO FEMMINILE:

Vismane (Lat,1) b. Maffei (Ita) 62 63

Radisic (Slo) b. Sacco (Ita) 61 61

Visentin (Ita) b. Oliynykova (Cro) 46 64 62

Cocciaretto (Ita) b. Hennemann (Swe) 64 60

La Rocca (Ita) b. Wolf Gasparin (Bra,8) 61 46 60

Piccinetti (Ita,6) b. Makatsaria (Geo) 62 26 63

Carbonaro (Ita) b. Naklo (Tha,4) 64 64

Biagianti (Ita) b. Kovacs (Hun) 64 75

Chiesa (Ita) b. Kubka (Pol) 62 62

Sato (Jpn,2) b. Krznaric (Cro) 36 64 63

Lorenzo Carini