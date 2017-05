Naomi Osaka dà forfait a Madrid ed è in dubbio per il Roland Garros

A causa di un problema al muscolo addominale, Naomi Osaka sarà costretta all’inattività per minimo due settimane. La diciannovenne giapponese non potrà quindi prendere parte all’edizione 2017 del Mutua Madrid Open e, da oggi, l’obiettivo per lei sarà quello di tornare in tempo per giocare a Roma.

Ad ogni modo, la difficoltà che generalmente si incontra per guarire del tutto da infortuni di questo tipo fa sì che la sua partecipazione al Roland Garros non si possa considerare garantita. Attualmente al numero 46 del ranking WTA, la Osaka sarà senz’altro già smaniosa di riprendere a calcare i campi da tennis per continuare a mettere in mostra lo stesso talento e la stessa determinazione che, nonostante la tenere età, l’avevano portata l’anno scorso a raggiungere la finale del torneo di Tokyo.

Edoardo Gamacchio