Challenger Tallahassee: Andrea Arnaboldi supera le qualificazioni (Video)

(1) Tiafoe, Frances vs (WC) Harrison, Christian

Hernandez-Fernandez, Jose vs (Q) Arnaboldi, Andrea

Ghem, Andre vs (Q) Koepfer, Dominik

(WC) Klahn, Bradley vs (8) Gonzalez, Maximo

(4) Andreozzi, Guido vs (LL) Galan, Daniel Elahi

Shapovalov, Denis vs Millot, Vincent

McGee, James vs Quiroz, Roberto

Ramanathan, Ramkumar vs (5) Polansky, Peter

(7) Kozlov, Stefan vs Coria, Federico

Melzer, Jurgen vs (PR) Gonzalez, Alejandro

Krueger, Mitchell vs O’Connell, Christopher

Sandgren, Tennys vs (3) Laaksonen, Henri

(6) Mayer, Leonardo vs (Q) Statham, Jose

(Q) Rola, Blaz vs (WC) Giron, Marcos

Novikov, Dennis vs McDonald, Mackenzie

Smith, John-Patrick vs (2) King, Darian

Challenger Tallahassee | Terra | $75.000

TDQ Arnaboldi – Shane (0-0) ore 16:00



CH Tallahassee Andrea Arnaboldi [1] Andrea Arnaboldi [1] 6 6 Ryan Shane Ryan Shane 3 4 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Shane 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Shane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Shane 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Shane 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Shane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Shane 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Shane 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Arnaboldi 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Shane 15-0 ace 30-0 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 df 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 R. Shane 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2 Aces 52 Double Faults 363% 1st Serve % 55%25/35 (71%) 1st Serve Points Won 21/28 (75%)14/21 (67%) 2nd Serve Points Won 10/23 (43%)3/4 (75%) Break Points Saved 0/3 (0%)10 Service Games Played 97/28 (25%) 1st Return Points Won 10/35 (29%)13/23 (57%) 2nd Return Points Won 7/21 (33%)3/3 (100%) Break Points Won 1/4 (25%)9 Return Games Played 1039/56 (70%) Total Service Points Won 31/51 (61%)20/51 (39%) Total Return Points Won 17/56 (30%)59/107 (55%) Total Points Won 48/107 (45%)

267 Ranking 506

29 Age 23

Milan, Italy Birthplace Falls Church, Virginia, USA

Cantu, Italy Residence Falls Church, Virginia, USA

N/A Height 6’4″ (193 cm)

159 lbs (72 kg) Weight 196 lbs (89 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2006 Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$597,242 Career Prize Money $73,946