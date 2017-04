WTA Stoccarda: Il Tabellone Principale. Sarà Roberta Vinci a sfidare Maria Sharapova

Roberta Vinci sfiderà Maria Sharapova, al rientro dopo la squalifica per doping nel primo turno del torneo WTA Premier di Stoccarda.

La partita si disputerà mercoledì 26 aprile, quando la squalifica della siberiana sarà conclusa.

WTA Stuttgart Premier | Indoor | $776.000

(1) Kerber, Angelique vs Bye

Mladenovic, Kristina vs Lucic-Baroni, Mirjana

Vesnina, Elena vs Kasatkina, Daria

Suárez Navarro, Carla vs (5) Muguruza, Garbiñe

(3) Cibulkova, Dominika vs Bye

Qualifier vs Konjuh, Ana

(WC) Sharapova, Maria vs Vinci, Roberta

Makarova, Ekaterina vs (7) Radwanska, Agnieszka

(6/WC) Konta, Johanna vs Qualifier

Sevastova, Anastasija vs Stosur, Samantha

Qualifier vs Strycova, Barbora

Bye vs (4) Halep, Simona

(8) Kuznetsova, Svetlana vs Bertens, Kiki

Zhang, Shuai vs (WC) Siegemund, Laura

Vandeweghe, CoCo vs Qualifier

Bye vs (2) Pliskova, Karolina