Serena Williams presto mamma: come cambierà la sua vita da tennista?

Serena Williams ha seminato il caos nelle reti sociali: una foto pubblicata di profilo che lascia poco spazio all’immaginazione, un costume giallo attillato e una pancia prominente che sa di gravidanza, il tutto corredato dall’inequivocabile scritta 20 weeks (20 settimane).

Rapidi calcoli alla mano Serena ha vinto il primo Slam dell’anno a Melbourne in stato interessante, qualcosa di incredibile ma che trova spiegazione nel fatto che le donne nel primissimo periodo di gravidanza possono aumentare le loro prestazioni sportive.

Fidanzata e discreta con il suo compagno milionario Alexis Ohanian, co-fondatore del social Reddit, non a caso uno dei preferiti della tennista statunitense e scelto il 29 dicembre scorso per l’annuncio delle imminenti nozze: tutti aspettavano e la notizia è stata finalmente confermata dalla portavoce della tennista mentre la coppia al momento tace. Fino alla conferma, in rete hanno serpeggiato le tesi più disparate, fra chi pensava che la tennista fosse solo un po’ più rotonda del solito e stesse giocando con la sua autoironia e chi invece fin dal primo momento ha dato per certa la lieta novella. Non sarebbe stata la prima volta che la tennista giocava al gatto col topo con i suoi seguaci ma stavolta sembravano esserci davvero poche interpretazioni possibili.

Presto scalzerà nuovamente la numero 1 WTA Angelique Kerber e i recenti motivi di salute (problemi al ginocchio) che l’hanno costretta al forfait a Indian Wells e Miami adesso fanno storcere un poco il naso: Serena sapeva già di essere incinta? Ma soprattutto come cambierà adesso la sua vita da sportiva?

Adesso che la notizia è stata resa ufficiale, il futuro immediato di Serena Williams appare lontano dai campi da tennis: niente Roland Garros, niente erba di Wimbledon, niente ennesimo sogno di Grande Slam. C’è qualcosa di più importante in ballo, sicuramente più di un qualsiasi Slam. A 37 anni, l’intera carriera di Serena è adesso in dubbio: per una Azarenka già mamma e prossima al rientro, per Serena sarà sicuramente più difficile un rientro. Sarebbe una mancanza per la Williams, sempre più vicina al record assoluto di Slam vinti, ma le cose appaiono sicuramente complicate.

Forse ci proverà, l’ennesimo record e l’ennesimo colpo di scena di una tennista abituata a stare sempre al vertice e stupire: ma una tennista che ha rallentato sempre di più negli anni, riducendo al minimo indispensabile i propri impegni giocando solo gli appuntamenti più importanti, quante possibilità avrà e soprattutto, quanta voglia avrà, di rientrare nel circuito e vivere nuovamente una vita da sportiva, a 37 anni (è classe ’81) e con la famiglia ad attirarla sempre di più?

La sua portavoce ha detto che l’intenzione di Serena sarebbe quella di rientrare nel 2018, ma i dubbi restano: non possiamo far altro che attendere l’evolversi della situazione e capire il futuro di Serena. Nel frattempo non possiamo far altro che accodarci alle congratulazioni per la tennista statunitense.

Alessandro Orecchio