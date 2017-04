Paolo Lorenzi ed i costi nel tennis: “I costi per le lezioni sono elevati e poi crescendo bisogna viaggiare, serve una famiglia che ti accompagni e ti stia vicino”

Paolo Lorenzi ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Paolo, pronto a godersi da protagonista lo spettacolo del Principato? “Fino a qualche anno fa avevo grandissimi problemi per l’allergia ai pollini e quindi andavo dall’altra parte del mondo a giocare. Poi quando andava meglio con le allergie era il ranking a non essere ideale”.

Perché da noi non emergono giovani con buone prospettive di crescita?: “A parte le capacità e la tecnica, c’è dietro sempre molto sacrificio, soprattutto da parte delle famiglie. I costi per le lezioni sono elevati e poi crescendo bisogna viaggiare, serve una famiglia che ti accompagni e ti stia vicino. Non è così facile”, ha detto Lorenzi, aggiungendo come dopo la sua carriera da tennista voglia aiutare proprio i giovani nella transizione da junior a professionisti.”

“Io non penso che sia necessario che un ragazzo esploda ad alto livello già a 18 o 19 anni. Credo ci voglia pazienza ed esperienza, tanti erano talenti precoci che poi si sono perduti magari dopo aver vinto degli Slam Junior. Credo che ognuno debba seguire le proprie tappe senza fretta. Per questo quando non giocherò più vorrei restare in ambito tennistico e aiutare i ragazzi nel passaggio da junior a professionisti. E’ un passaggio molto delicato e mi piacerebbe mettere a disposizione la mia esperienza.