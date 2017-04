Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone di Quali. Due gli azzurri al via

Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.273.775

(1) Mannarino, Adrian vs (WC) Catarina, Lucas

(WC) Nys, Hugo vs (13) Sugita, Yuichi

(2) Struff, Jan-Lennard vs Mathieu, Paul-Henri

Copil, Marius vs (8) Herbert, Pierre-Hugues

(3) Klizan, Martin vs Donskoy, Evgeny

Stakhovsky, Sergiy vs (10) Lajovic, Dusan

(4) Berlocq, Carlos vs Rublev, Andrey

(Alt) Carballes Baena, Roberto vs (9) Albot, Radu

(5) Dzumhur, Damir vs Giannessi, Alessandro

(WC) Diep, Florent vs (14) Garcia-Lopez, Guillermo

(6) Kuznetsov, Andrey vs Benneteau, Julien

Daniel, Taro vs (11) Youzhny, Mikhail

(7) Kukushkin, Mikhail vs (WC) Bolelli, Simone

Kovalik, Jozef vs (12) Olivo, Renzo

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Mikhail Kukushkin vs [WC] Simone Bolelli

2. [6] Andrey Kuznetsov vs Julien Benneteau

3. [2] Jan-Lennard Struff vs Paul-Henri Mathieu (non prima ore: 16:00)

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Adrian Mannarino vs [WC] Lucas Catarina

2. Sergiy Stakhovsky vs [10] Dusan Lajovic

3. [WC] Florent Diep vs [14] Guillermo Garcia-Lopez

4. [5] Damir Dzumhur vs Alessandro Giannessi

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Martin Klizan vs Evgeny Donskoy

2. [WC] Hugo Nys vs [13] Yuichi Sugita

3. Marius Copil vs [8] Pierre-Hugues Herbert

COURT 9 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Jozef Kovalik vs [12] Renzo Olivo

2. Taro Daniel vs [11] Mikhail Youzhny

COURT 11 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Carlos Berlocq vs Andrey Rublev

2. [Alt] Roberto Carballes Baena vs [9] Radu Albot