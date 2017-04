WTA Bogotà: Francesca Schiavone piazza un gran recupero nel secondo set e conquista il secondo turno

Bellissima vittoria di Francesca Schiavone che approda al secondo turno nel torneo WTA International di Bogotà ($250,000, terra).

La tennista milanese ha sconfitto all’esordio la rumena Patricia Maria Tig, 22 anni e n.83 WTA, con il risultato di 63 64 dopo 1 ora e 27 minuti di partita.

Al secondo turno Francesca sfiderà Dalila Jakupovic, classe 1991 e n.142 WTA.

Da segnalare che la Schiavone dopo aver vinto il primo set per 6 a 3, nel secondo parziale si è trovata sotto per 0 a 4, 30-15, con la rumena al servizio.

Ma da qui Franceca ha infilato un grandissimo parziale di sei game consecutivi, vincendo la partita per 64.

La partita punto per punto



WTA Bogota Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 6 Patricia Maria Tig [6] Patricia Maria Tig [6] 3 4 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Maria Tig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Maria Tig 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 P. Maria Tig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 F. Schiavone 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 P. Maria Tig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Maria Tig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Schiavone 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Maria Tig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Schiavone 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Maria Tig 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Schiavone 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 P. Maria Tig 30-0 40-15 3-0 → 3-1 F. Schiavone 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 P. Maria Tig 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

F. Schiavone – P. Tig

01:25:33

2 Aces 0

7 Double Faults 3

55% 1st Serve % 38%

25/35 (71%) 1st Serve Points Won 12/20 (60%)

12/29 (41%) 2nd Serve Points Won 13/32 (41%)

2/5 (40%) Break Points Saved 2/7 (29%)

10 Service Games Played 9

8/20 (40%) 1st Return Points Won 10/35 (29%)

19/32 (59%) 2nd Return Points Won 17/29 (59%)

5/7 (71%) Break Points Won 3/5 (60%)

9 Return Games Played 10

37/64 (58%) Total Service Points Won 25/52 (48%)

27/52 (52%) Total Return Points Won 27/64 (42%)

64/116 (55%) Total Points Won 52/116 (45%)

168 Ranking 83

36 Age 22

Milan, Italy Birthplace N/A

Milan, Italy Residence N/A

5′ 5 1/2″ (1.66 m) Height N/A

132 lbs. (60 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1998) Turned Pro Pro

6/9 Year to Date Win/Loss 7/8

0 Year to Date Titles 0

7 Career Titles 0

$10,890,249 Career Prize Money $533,197