“Match for Africa 3”: Roger Federer supera Andy Murray

Si è giocata questa sera l’esibizione “Match for Africa 3” che ha visto la sfida tra Roger Federer e Andy Murray.

Allo stadio Hallstadion di Zurigo da tutto esaurito (11.200 la capienza dell’impianto), lo svizzero ha sconfitto per 6-3 7-6(6) il n.1 del mondo.

La partita è stata giocata in maniera giocosa e questo risultato non può certo essere preso come dato statistico.