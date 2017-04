Davis Cup: Belgio vs Italia 2-0. David Goffin vince contro Andreas Seppi e conquista il secondo punto

David Goffin non fa sconti e regala il secondo punto al Belgio ormai ad un passo dalle semifinali dell’edizione 2017 di Davis Cup.

David nel secondo singolare ha sconfitto il nostro Andreas Seppi con il risultato di 64 63 63 in 2 ore e 10 minuti di partita.

Il Belgio al termine della prima giornata è in vantaggio per 2 a 0 sull’Italia.

Domani la sfida di doppio che potrebbe risultare già decisiva in caso di sconfitta del duo azzurro.

Primo set: Seppi avanti per 4 a 2, grazie al break nel terzo gioco (a 30 dal 30-15), nell’ottavo game subiva il controbreak ai vantaggi (dopo aver avuto una palla per il 5 a 3), alla quarta palla break a disposizione per il belga, che poi sul 5 a 4, toglieva ancora una volta il servizio all’azzurro (ai vantaggi dal 15-40), con Seppi che sul 40 pari commetteva un deleterio doppio fallo e poi sulla palla set dopo un bellissimo scambio aveva la peggio l’azzurro che usciva sconfitto dal parziale per 6 a 4.

Secondo set: Andreas perdeva la battuta nel secondo gioco (a 15) e Goffin si portava in un attimo sul 4 a 1, dopo che il belga aveva mancato una palla del 4 a 0 e doppio break nel quarto gioco.

Sul 4 a 2 David, dopo un lungo game, annullava una palla break (fuori di pochissimo l’accelerazione bimane di Andreas) che sarebbe stata definitiva) e teneva la battuta.

Sul 5 a 3 il belga piazzava due vincenti e teneva a 15 il turno di battuta, con Seppi che sul set point sbagliava malamente una facile volèe di rovescio, con il belga che portava a casa la frazione per 6 a 3.

Terzo set: La musica non cambiava con Goffin che dopo aver perso un break di vantaggio nel quarto gioco, immediatamente recuperava il break nel quinto game e poi nel nono gioco toglieva ancora una volta il servizio a Seppi (a 0), vincendo la partita per 6 a 3, con Andreas che sulla palla match affossava in rete il rovescio.

La partita punto per punto