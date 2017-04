Davis Cup: Belgio vs Italia 1-0. Paolo Lorenzi illude per un set. Darcis poi domina per due set e vince il quarto al tiebreak

Paolo Lorenzi esce sconfitto nel primo incontro della sfida tra Belgio e Italia che si sfideranno fino a domenica per l’accesso alle semifinali di Davis Cup in quel di Charleroi (hard indoor).

Lorenzi si è arreso a Steve Darcis classe 1984 e n.53 ATP, con il risultato di 67 (3) 61 61 76 (4) dopo 3 ore e 20 minuti di partita.

Primo set: Lorenzi nel terzo e al settimo gioco annullava complessivamente cinque palle break ed in qualche modo riusciva ad uscire da quella situazione di pericolo.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro in un attimo si portava sul 5 a 0.

Reazione di Darcis che si portava sul 3 a 5, ma proprio sul 5 a 3 l’azzurro metteva a segno un fondamentale ace, e poi nel punto successivo Steve affossava in rete il rovescio e Paolo conquistava in questo modo la frazione per 7 punti a 3.

Secondo set: Il belga prendeva il sopravvento dopo aver tenuto il primo game del parziale con alcune difficoltà, ma senza annullare palle break.

Darcis dall’1 a 0 metteva a segno un parziale di 16 punti a 4, portandosi in un attimo sul 5 a 0.

Sul 5 a 1 Steve teneva ai vantaggi il turno di battuta, ma senza annullare break point, conquistando la frazione per 6 a 1.

Terzo set: Continuava il dominio del belga che nel terzo game toglieva a 30 la battuta a Paolo e poi si ripeteva anche nel quinto gioco (con doppio fallo sul break point) ed al settimo game ed in pochi minuti conquistava senza problemi la frazione per 6 a 1, piazzando sul set point l’ennesimo vincente dell’incontro.

Quarto set: Sul 2 a 3 Lorenzi annullava, dal 15-40, due palle break e poi dopo aver mancato un break point nel game successivo, sul 4 pari l’azzurro metteva a segno il break a 30, togliendo per la prima volta nel match il servizio all’avversario.

Nel game successivo, sul 5 a 4, Lorenzi però sentiva la pressione e commetteva anche un doppio fallo sul 15-30 e cedeva poi a 30 il turno di battuta, con Darcis che sul break point piazzava un passante incrociato di diritto.

Si andava al tiebreak che si apriva con uno scambio durissimo, chiuso dall’ennesimo passante di rovescio di Darcis su cui Lorenzi può solo scheggiare la palla.

Nel punto successivo un altro passante di Darcis, che poi prendeva il largo e si portava sul 6 a 0.

Lorenzi annullava i primi quattro match point, ma sul 4 a 6 affossava il rovescio in rete, dopo un lungo scambio, uscendo sconfitto dalla partita per 7 punti a 4.

