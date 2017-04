Sloane Stephens commentatrice

Sloane Stephens non si sta affatto annoiando in attesa di rientrare nel circuito WTA per giocare la stagione su erba.

La tennista americana, ferma da diversi mesi a causa di un infortunio, sta affrontando la riabilitazione e, nel frattempo, sta ricoprendo il ruolo di commentatrice televisiva per TennisChannel: “Mi diverte molto commentare il tennis con persone molto preparate su questo sport. Ho scambiato opinioni con gente dal calibro di Lindsay Davenport e Paul Annacone; tutto ciò mi motiva in vista del rientro nel circuito”, ha dichiarato Stephens.

Lorenzo Carini