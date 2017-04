Roger Federer, è un incanto senza fine

Australian Open: nessuno se lo aspettava e un nuovo Major è servito.

Indian Wells: l’incantesimo continua e il connazionale Wawrinka in finale, battuto, non gliele manda certo a dire (scherzosamente, ovvio…)

Miami: la tripletta è servita e nessuna rivincita per il “povero” Nadal dopo Melbourne.

Il 2017 del tennis ci fa ritornare indietro nel tempo e decenni dopo… la musica sembra non essere cambiata: un uomo senza età che non pensa affatto al ritiro e centellina quell’energia che incredibilmente non diminuisce e permette al suo talento di dettare legge.

I Fab4 di nuovo in cima al ranking, a ruoli però invertiti: mentre Federer e Nadal si candidano a dominatori della stagione, gli ultimi re Murray e Djokovic arrancano, frenano bruscamente e si preparano, salvo colpi di coda al momento improbabili, a cedere il passo, in una staffetta che solo 12 mesi fa appariva impossibile.

Roger il Re non regala però solo un tennis stellare ma anche una lungimiranza e una conoscenza di se stessi valore aggiunto nel tennis di oggi: lo svizzero conosce i suoi limiti attuali, sa che l’energia è in riserva e che il cemento outdoor sta per lasciare spazio alla superficie che ha meno amato in carriera. La terra rossa non lo vedrà troppo in azione, forse solo il Roland Garros, di certo non l’obiettivo principe: c’è da preparare la stagione su erba prima della grande estate americana.

A Miami contro Berdych è andato a un passo dalla sconfitta nei quarti di finale prima di respingere l’arrembante assalto dell’australiano Kyrgios in semi, la partita definita da molti la finale anticipata: l’attuale Nadal non sembra riuscire a impensierire l’attuale Federer…ma adesso la terra rossa sta arrivando e lo spagnolo avrà le sue chances (finalmente) di vittoria.

Una magia senza tempo, un sogno che non termina, con gli occhi chiusi a vederlo danzare sulla linea di fondocampo, un record dopo l’altro che cade, ancora, come sempre nella sua vita sportiva, trofei per una bacheca che assume sempre più dimensioni impressionanti: tutto questo è (ancora) Roger Federer, un campione che non vuole fermarsi mentre tutti lo inseguono.

Alessandro Orecchio