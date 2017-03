Tra due settimane esibizione benefica a Monte Carlo con Novak Djokovic

Mancano solo due settimane per l’inizio del 1000 di Monte Carlo che darà il via alla stagione 2017 sul rosso per i migliori giocatori del mondo.

Gli organizzatori del torneo monegasco hanno annunciato un’esibizione sabato 15 aprile, che sarà caratterizzato dalla presenza di Novak Djokovic.

Presenti anche Marin Cilic, Grigor Dimitrov e Alexander Zverev in questo evento benefico che sicuramente delizierà il pubblico.

Infatti l’evento sarà a sostegno di Amade Mondiale Monaco, presieduta da Sua Altezza Reale la Principessa Carolina di Hannover.