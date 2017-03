Quarti di finale Davis: la Coppa entra nel vivo

Accoppiamenti affascinanti e dallo spettacolo garantito, con le liste dei convocati diramate e ufficiali: i quarti di finale della Coppa Davis si avvicinano sempre di più, divenendo una piacevole realtà nel fitto calendario dell’anno tennistico. Vediamo i vari incontri e quali sulla carta possono essere i pronostici.

Belgio – Italia : partiamo dal match che ci sta più a cuore, con la compagine italiana che cercherà di fare l’impresa sul duro indoor di Charleroi. Dal 7 al 9 aprile, le tre punte azzurre Fabio Fognini, Paolo Lorenzi e Andreas Seppi (più Simone Bolelli nel doppio) lotteranno con Goffin, Darcis, de Loore e Bemelmans, per trovare l’approdo in semifinale. La superficie favorisce i padroni di casa ma l’atmosfera Davis fa bene agli azzurri che venderanno cara la pelle: Goffin al momento appare una spanna sopra tutti ma il resto della squadra belga è alla portata, con Darcis che dovrebbe rappresentare il classico ago della bilancia. Partito a mille in questo 2017, l’esperto belga si è preso una pausa forzata: come ritornerà in campo? Che condizione potrà sfoggiare? Il punto del doppio sarà fondamentale e probabilmente decisivo: non partiamo battuti, forse leggermente sfavoriti. BEL 60% – ITA 40%

Australia – USA : sfida storica e dal sapore unico quella che sul cemento outdoor della Pat Rafter Arena di Brisbane metterà di fronte le due superpotenze del tennis mondiale. Nick Kyrgios è la stella della squadra capitanata da Lleyton Hewitt ma il resto è un po’ pochino (Thompson, Groth e Peers), mentre gli Stati Uniti potranno contare su un collettivo fortissimo capitanato da un Jack Sock in forma come non mai e seguito da Sam Querrey, Steve Johnson e Big Isner. Equilibrio anche qui ma gli ospiti si fanno preferire. AUS 35% – USA 65%

Francia – Gran Bretagna : terra indoor di Rouen per una sfida che vivrà indiscutibilmente dell’assenza del numero 1 mondiale Andy Murray. Francesi con Pouille (per ritrovarsi) e Simon (per non perdersi) in singolare. Forfait di Herbert con Mahut che in doppio dovrebbe giocare con Benneteau o Chardy, mentre gli inglesi si affideranno soprattutto al giovane Edmund, a Evans e al doppio Inglot – Jamie Murray. Sono favoriti i francesi e il test sarà soprattutto un bel (duro) banco di prova per Kyle Edmund: FRA 75% – GBR 25%

Serbia – Spagna : con Djokovic in campo si sentirà tantissimo l’assenza di Rafa Nadal, per una sfida che con il maiorchino sarebbe stata stellare. Hard indoor a Belgrado, con Djokovic che guiderà una squadra composta dai fidi Troicki, Lajovic e Zimonjic, mentre la Spagna si affiderà soprattutto al buon momento di Carreno Busta, più Albert Ramos e Granollers – Marc Lopez nel doppio. Djokovic rappresenta un valore indiscutibile ma il resto dell’incontro sembra camminare sui binari dell’incertezza: la bilancia pende dalla parte serba ma gli spagnoli sono lì pronti a piazzare la sorpresa. SER 60% – ESP 40%

Alessandro Orecchio