Il messaggio di auguri di Denis Shavopalov ad Arnaud Gabas

Denis Shavopalov, protagonista dell’infelice episodio che a febbraio lo aveva visto colpire il giudice di sedia Arnaud Gabas al volto dopo aver scagliato in aria una pallina (era in corso un match della sfida di Coppa Davis tra Canada e Regno Unito), attraverso Twitter ha voluto manifestare la propria felicità in merito alla guarigione ed al ritorno nel circuito dell’arbitro francese.

Costretto all’inattività per quasi due mesi ed a sottoporsi anche ad un intervento chirurgico, Gabas è stato il destinatario del seguente tweet: “Molto felice che Arnaud Gabas sia tornato in salute. Contentissimo di ritrovarlo sulla sedia”.

Edoardo Gamacchio