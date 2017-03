Il record italiano di Fabio Fognini nei Masters 1000 sul veloce

Fabio Fognini conquistando ieri i quarti di finale a Miami ha messo a segno un record per il tennis italiano.

Fabio infatti è il primo giocatore italiano nella storia dei Masters 1000 ad essere approdato per due volte ai quarti di finale in un Masters 1000 sul veloce.

Fabio aveva ottenuto nel 2014 anche i quarti di finale in quel di Cincinnati dove perse da Milos Raonic.

Prima di lui nessun altro giocatore italiano ci era mai riuscito.