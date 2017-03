Challenger Quanzhou: I risultati delle semifinali con il live dettagliato (In campo Fabbiano e Berrettini)

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury vs [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat



CH Quanzhou Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury [1] 30 6 3 Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat [4] • Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat [4] 15 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 0-15 15-15 15-30 3-3 A. Begemann / Bury 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Begemann / Bury 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Begemann / Bury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Rungkat 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

2. [5] Maximilian Marterer vs [Q] Matteo Berrettini (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Ilya Ivashka OR [7] Uladzimir Ignatik vs [6] Thomas Fabbiano (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

4. [1] Andre Begemann / Aliaksandr Bury OR [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Christopher Rungkat vs Cheng-Peng Hsieh / Hsien-Yin Peng



Il match deve ancora iniziare

Court C – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ilya Ivashka vs [7] Uladzimir Ignatik QF