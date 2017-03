Challenger Quanzhou: Thomas Fabbiano e Matteo Berrettini doppio applauso. I due azzurri conquistano le semifinali (Video)

Matteo Berrettini gioca complessivamente per quasi 4 ore ed approda alle semifinali del torneo challenger cinese di Quanzhou.

Il tennista italiano ha sconfitto nella notte al secondo turno il portoghese Pedro Sousa n.199 ATP, con il risultato di 64 67 (2) 62 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Poco dopo l’azzurro è sceso in campo nei quarti di finale ed a sorpresa ha eliminato Duckhee Lee 18 anni e n.137 ATP, con il punteggio di 64 67 (6) 61 dopo 2 ore di gioco.

Domani in semifinale Matteo sfiderà Maximilian Marterer classe 1995 e n.143 ATP.

Stessa sorte toccata a Thomas Fabbiano che vola in semifinale dopo aver giocato complessivamente per quasi 4 ore.

Il tennista pugliese in nottata ha eliminato al secondo ostacolo e dopo una battaglia di 3 ore il kazako Aleksandr Nedovyesov 30 anni e n.186 ATP, con il risultato di 75 46 75.

Dopo poco Thomas è sceso di nuovo in campo ed ha dominato il canadese Steven Diez 26 anni e n.182 ATP, con il risultato di 60 62 in 51 minuti di partita.

In semifinale Fabbiano sfiderà uno tra Ilya Ivashka o [7] Uladzimir Ignatik .

Quarto di Finale

[Q] Matteo Berrettini vs [2] Duckhee Lee



CH Quanzhou Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 6 Duckhee Lee [2] Duckhee Lee [2] 4 7 1 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-1 → 6-1 D. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Lee 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 D. Lee 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Lee 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 D. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Lee 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 D. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Lee 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Lee 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

13 Aces 12 Double Faults 061% 1st Serve % 58%45/50 (90%) 1st Serve Points Won 42/61 (69%)17/32 (53%) 2nd Serve Points Won 25/45 (56%)1/2 (50%) Break Points Saved 5/9 (56%)15 Service Games Played 1419/61 (31%) 1st Return Points Won 5/50 (10%)20/45 (44%) 2nd Return Points Won 15/32 (47%)4/9 (44%) Break Points Won 1/2 (50%)14 Return Games Played 1562/82 (76%) Total Service Points Won 67/106 (63%)39/106 (37%) Total Return Points Won 20/82 (24%)101/188 (54%) Total Points Won 87/188 (46%)

Quarto di Finale

4. Steven Diez vs [6] Thomas Fabbiano



CH Quanzhou Steven Diez Steven Diez 0 2 Thomas Fabbiano [6] Thomas Fabbiano [6] 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Diez 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 T. Fabbiano 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Diez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Diez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Diez 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 S. Diez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Diez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

0 Aces 20 Double Faults 058% 1st Serve % 47%9/21 (43%) 1st Serve Points Won 15/16 (94%)5/15 (33%) 2nd Serve Points Won 13/18 (72%)2/7 (29%) Break Points Saved 0/0 (0%)7 Service Games Played 71/16 (6%) 1st Return Points Won 12/21 (57%)5/18 (28%) 2nd Return Points Won 10/15 (67%)0/0 (0%) Break Points Won 5/7 (71%)7 Return Games Played 714/36 (39%) Total Service Points Won 28/34 (82%)6/34 (18%) Total Return Points Won 22/36 (61%)20/70 (29%) Total Points Won 50/70 (71%)

Challenger Quanzhou | Cemento | $50.000 – 2° Turno – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Di Wu vs [2] Duckhee Lee



CH Quanzhou Di Wu Di Wu 6 7 2 Duckhee Lee [2] Duckhee Lee [2] 7 6 6 Vincitore: D. LEE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 D. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Lee 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 D. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Wu 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Lee 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 D. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Lee 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 D. Lee 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 D. Wu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Lee 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 D. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [LL] Shuichi Sekiguchi vs [7] Uladzimir Ignatik (non prima ore: 03:30)



CH Quanzhou Shuichi Sekiguchi Shuichi Sekiguchi 6 4 Uladzimir Ignatik [7] Uladzimir Ignatik [7] 7 6 Vincitore: U. IGNATIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Sekiguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 U. Ignatik 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 S. Sekiguchi 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Sekiguchi 0-15 15-15 30-15 30-40 3-2 → 3-3 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 S. Sekiguchi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 U. Ignatik 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Sekiguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 U. Ignatik 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 ace 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 df 6-6 → 6-7 U. Ignatik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Sekiguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Sekiguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Sekiguchi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 U. Ignatik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Sekiguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Sekiguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Sekiguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [Q] Matteo Berrettini vs Pedro Sousa



CH Quanzhou Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 6 Pedro Sousa Pedro Sousa 4 7 2 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 2-0 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 P. Sousa 15-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Sousa 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 P. Sousa 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 P. Sousa 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 4-4 → 5-4 P. Sousa 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Ilya Ivashka vs [Q] Hubert Hurkacz (non prima ore: 03:30)



CH Quanzhou Ilya Ivashka Ilya Ivashka 6 4 7 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 4 6 5 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 5-4 → 5-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 2-2 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Hurkacz 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 6-4 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [5] Maximilian Marterer b. [PR] Yuki Bhambri 63 62

4. Ilya Ivashka vs [7] Uladzimir Ignatik



CH Quanzhou Ilya Ivashka Ilya Ivashka 0 6 Uladzimir Ignatik [7] • Uladzimir Ignatik [7] 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 U. Ignatik 15-0 6-5 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 U. Ignatik 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 U. Ignatik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court C – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [PR] Yuki Bhambri vs [4] Blaz Kavcic



CH Quanzhou Yuki Bhambri Yuki Bhambri 2 6 6 Blaz Kavcic [4] Blaz Kavcic [4] 6 3 4 Vincitore: Y. BHAMBRI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Y. Bhambri 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 B. Kavcic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 5-3 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Y. Bhambri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Bhambri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Bhambri 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 B. Kavcic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-4 → 2-5 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 B. Kavcic 15-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Bhambri 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Y. Bhambri 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Aslan Karatsev vs Steven Diez (non prima ore: 03:30)



CH Quanzhou Aslan Karatsev Aslan Karatsev 1 6 2 Steven Diez Steven Diez 6 1 6 Vincitore: S. DIEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Diez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Diez 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Diez 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Diez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Diez 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 A. Karatsev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 1-5 → 1-6 S. Diez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 S. Diez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Karatsev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court D – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [5] Maximilian Marterer vs Christopher O’Connell



CH Quanzhou Maximilian Marterer [5] Maximilian Marterer [5] 6 6 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 4 2 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Marterer 15-0 30-0 ace 3-2 → 4-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Marterer 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 C. O'Connell 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Marterer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Aleksandr Nedovyesov vs [6] Thomas Fabbiano (non prima ore: 03:30)