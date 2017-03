Davis Cup: Hong Kong si rifiuta di giocare la sfida contro il Pakistan ad Islamabad

La squadra di Davis Cup di Hong Kong ha rinunciato alla sfida contro il Pakistan in programma a Islamabad dal 7 al 9 aprile, a causa di preoccupazioni sulle misure di sicurezza.

Diverse settimane fa l’ITF aveva approvato la richiesta del Pakistan di ospitare la sfida di secondo turno del gruppo II Asia/Oceania nel palazzetto sportivo di Islamabad, dove avevano già giocato contro l’Iran nello scorso febbraio.

Hong Kong aveva fatto immediatamente ricorso su questa decisione, ma un tribunale indipendente ha stabilito che la sfida può essere giocata in Pakistan.

In un comunicato L’ITF ha dichiarato: Siamo dispiaciuti della decisione prese e siamo in disaccordo in maniera rispettosa con la decisione di Hong Kong.

L’ITF sul fronte della sicurezza è sempre vigile per tutti i giocatori, dello staff e degli arbitri. Siamo pienamente fiduciosi sulle misure di sicurezza che abbiamo preso.”

Nei prossimi giorni verrà deciso se penalizzare o meno la squadra di Hong Kong. Nel frattempo il Pakistan avanza al terzo turno dove affronterà la vincente tra Filippine e Thailandia.