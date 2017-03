La scalata di Pablo Carreno Busta

Pablo Carreno Busta continua senza sosta a scalare il ranking mondiale. Nel 2012, lo spagnolo era n.715 ATP, mentre ora è stabile fra i primi trenta al mondo. Il segreto di questa crescita esponenziale? Tanta gavetta in tornei minori su terra battuta, utili per conquistare punti facili e dare una giusta iniezione di fiducia.

Ad Indian Wells, il nativo di Gijon si è spinto fino alla semifinale, dove ha perso con Stan Wawrinka in due parziali. Il risultato ottenuto nel Masters 1000 americano ha dimostrato ancora una volta le ottime capacità di gioco dell’iberico, che questa settimana è entrato per la prima volta in carriera nei top 20 (al n.19 del mondo).

Attenzione a questo ragazzo, perchè la terra battuta è alle porte e lui ci sa fare.

Lorenzo Carini