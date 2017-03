Dusan Lajovic si lamenta del torneo di Miami

Dusan Lajovic si è lamentato per come vengono trattati i giocatori impegnati nel tabellone di qualificazione del torneo Masters 1000 di Miami.

Dichiara Dusan: “A quanto pare se sei un giocatore delle qualificazioni non sei un giocatore vero e proprio del Miami Open, visto che non puoi usufruire del servizio trasporti.” .

Apparently if you are a qualifier you are not a player at @MiamiOpen and can't use the transportation cars…

— Dusan Lajovic (@Dutzee) 19 marzo 2017