Assolto John De’ Viana

Soltanto pochi giorni fa, il mondo aveva conosciuto la storia di due sorelle che per anni avevano subito maltrattamenti da loro padre, John De’ Viana, ossessionato dal rendere le ragazze delle campionesse assolute di tennis. L’uomo era stato accusato di abusi nei confronti delle sue figlie, Morai e Nephe, tanto che tutti si aspettavano che gli venisse impartita una pena piuttosto severa.

Per la sorpresa generale, tuttavia, un tribunale di Londra lo ha assolto dai capi d’accusa che esistevano contro di lui. De Viana, come riportato da The Sun, al termine dell’udienza è per altro scoppiato in un intenso pianto, dopo aver negato di fronte al giudice di non aver mai abusato delle proprie figlie (oggi di ventuno e diciannove anni, rispettivamente).

Di contro, tuttavia, sussistono prove tali per cui lui avrebbe scritto pessime parole contro le due giovani mentre annotava su un foglio il loro comportamento, oltre ad aver chiamato una delle due “ca**o di idiota” quando questa aveva solo tredici anni. “Era l’unica maniera che avevo per mitigare la mia frustrazione come allenatore”, ha dichiarato De Viana.

Il quale, infine, ha fatto presente che le accuse delle sue figlie siano siano state mosse come conseguenza della separazione del padre dalla moglie Michelle Horne -rimasta affezionatissima alle due ragazze.