Nick Kyrgios “ruba” le patatine fritte ad uno spettatore (Video)

Nick Kyrgios può ritenersi sicuramente soddisfatto per i risultati ottenuti questa settimana ad Indian Wells.

L’australiano, numero quindici del seeding nel singolare, affronterà Roger Federer ai quarti di finale: riuscirà a dare continuità dopo il successo in due set su Novak Djokovic?

Anche in doppio ha avuto un buon risultato. Con Nenad Zimonjic, infatti, ha raggiunto i quarti di finale, turno nel quale ha ceduto a Kubot/Melo per 6-1 6-3.

Tra i due incontri non è trascorso molto tempo e dunque Nick non è riuscito a recuperare completamente le energie. Prima che iniziasse il doppio, ha dato vita a un simpatico siparietto rubando ad uno spettatore qualche patatina fritta…

Not being able to resist the smell of fries like… @NickKyrgios #BNPPO17 pic.twitter.com/xDMzsL67zF

— Tennis TV (@TennisTV) 16 marzo 2017