Combined Indian Wells: I risultati dei quarti di finale. Stan Wawrinka si salva contro Thiem. La Vesnina elimina Venus. La prima semifinale in carriera per Mladenovic e Carreno Busta (Video)

Stan Wawrinka sopravvive ad una battaglia durissima contro Dominic Thiem e si qualifica meritatamente per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, superando l’austriaco con lo score di 6-4 4-6 7-6(2) che gli consente inoltre di centrare la 450ma vittoria della sua carriera dopo due ore e 31 minuti di maratona.



La Vesnina elimina Venus.



Pablo Carreno Busta salva due match point nel match contro Pablo Cuevas ed approda per la prima volta in carriera in una semifinale di un torneo Masters 1000.



Prima semifinale in carriera in un torneo Mandatory per Kristina Mladenovic.



WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $7.669.423 – Quarti di Finale

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Caroline Wozniacki vs [28] Kristina Mladenovic



WTA Indian Wells Caroline Wozniacki [13] Caroline Wozniacki [13] 6 6 2 Kristina Mladenovic [28] Kristina Mladenovic [28] 3 7 6 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Mladenovic 15-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 C. Wozniacki 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* ace 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Mladenovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 C. Wozniacki 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Wozniacki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. [21] Pablo Carreno Busta vs [27] Pablo Cuevas (non prima ore: 21:00)



ATP Indian Wells Pablo Carreno Busta [21] Pablo Carreno Busta [21] 6 3 7 Pablo Cuevas [27] Pablo Cuevas [27] 1 6 6 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 P. Cuevas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Cuevas 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 P. Cuevas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-5 → 3-6 P. Cuevas 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 30-15 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 5-1 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 P. Cuevas 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [12] Venus Williams vs [14] Elena Vesnina (non prima ore: 01:00)



WTA Indian Wells Venus Williams [12] Venus Williams [12] 2 6 3 Elena Vesnina [14] Elena Vesnina [14] 6 4 6 Vincitore: E. VESNINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 E. Vesnina 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Williams 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 E. Vesnina 0-15 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Vesnina 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 4-4 → 5-4 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Williams 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace df 2-5 → 2-6 E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Williams 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 V. Williams 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-1 → 0-2 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. [3] Stan Wawrinka vs [8] Dominic Thiem (non prima ore: 03:00)



ATP Indian Wells Stan Wawrinka [3] Stan Wawrinka [3] 6 4 7 Dominic Thiem [8] Dominic Thiem [8] 4 6 6 Vincitore: S. WAWRINKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 D. Thiem 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Thiem 0-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 1-3 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5. [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram vs Gilles Muller / Sam Querrey



ATP Indian Wells Raven Klaasen / Rajeev Ram [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram [6] 6 6 Gilles Muller / Sam Querrey Gilles Muller / Sam Querrey 2 4 Vincitori: KLAASEN / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Klaasen / Ram 15-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Muller / Querrey 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Klaasen / Ram 15-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Muller / Querrey 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 R. Klaasen / Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 3-2 → 3-3 G. Muller / Querrey 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Klaasen / Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 G. Muller / Querrey 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 G. Muller / Querrey 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Muller / Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Muller / Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 3-1 → 3-2 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Muller / Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Muller / Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

STADIUM 2 – Ora italiana: 22:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova vs [6/G] Yung-Jan Chan / Martina Hingis



WTA Indian Wells Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova [1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova [1] 6 5 Yung-Jan Chan / Martina Hingis [6] Yung-Jan Chan / Martina Hingis [6] 7 7 Vincitori: CHAN / HINGIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Y. Chan / Hingis 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 1-3 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Mattek-Sands / Safarova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Mattek-Sands / Safarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 4-3 B. Mattek-Sands / Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Chan / Hingis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 B. Mattek-Sands / Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Mattek-Sands / Safarova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 df 15-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. Lucie Hradecka / Katerina Siniakova vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina (non prima ore: 03:00)