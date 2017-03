Fognini saluta Indian Wells dopo la sconfitta in due set contro Pablo Cuevas (Video)

Brutta sconfitta per Fabio Fognini al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells ($ 6.993.450, hard).

Il tennista ligure è stato sconfitto dall’uruguaiano Pablo Cuevas, 31 anni, Nr. 33 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e otto minuti di gioco.



Match senza storia, con Cuevas che ha meritato ampiamente la vittoria. Un passo indietro per il nostro portacolori, che si conferma ancora una volta giocatore discontinuo e lunatico. Dopo il successo su Tsonga era lecito sperare in qualcosa di più…ma Fabio ormai è così: prendere o lasciare!

Primo set: parte fortissimo l’azzurro, brekkando già al primo gioco l’avversario e dando l’impressione di poter far suo agevolmente il match.

Purtroppo non è così: Cuevas controbrekka il gioco successivo e annulla un’insidiosa palla break all’italiano nel terzo gioco. E’ già la svolta del parziale.

Fognini è nervoso, sbaglia tanto e non incide al servizio. L’ovvia conseguenza sono altri due break subiti dal ligure, nel quarto e nel sesto game.

L’uruguaiano non ha così problemi a portarsi avanti: turno di servizio tenuto a 15 e 6-1 Cuevas in 23 minuti di gioco.

Secondo set: parziale più lottato ma sempre a senso unico.

Le uniche emozioni le procura Cuevas, sempre più galvanizzato e in fiducia.

Già al terzo gioco opera l’allungo decisivo: break ai vantaggi e parziale indirizzato verso binari a lui favorevoli.

L’azzurro cerca di scuotersi ma l’avversario al servizio è ingiocabile oggi; Fabio non arriva mai a procurarsi una palla break, anzi, nel quinto gioco, ne deve annullare una a Cuevas, ormai sempre più padrone del campo.

Purtroppo il set scivola veloce verso l’epilogo e l’azzurro non riesce a rendersi pericoloso. Deve così assistere impotente alla vittoria avversaria.

Servizio tenuto a 30 nel decimo gioco e match conquistato alla prima palla utile. E’ 6-4 per Cuevas in 45 minuti di gioco.

Masters 1000 Indian Wells 1000 | Cemento | $6.993.450

3T Cuevas – Fognini (1-4) ore 02:00



ATP Indian Wells Pablo Cuevas [27] Pablo Cuevas [27] 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 1 4 Vincitore: P. CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 P. Cuevas 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-1 → 6-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-1 → 3-1 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 P. Cuevas 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

5 Aces 32 Double Faults 272% 1st Serve % 74%31/38 (82%) 1st Serve Points Won 22/40 (55%)6/15 (40%) 2nd Serve Points Won 5/14 (36%)1/2 (50%) Break Points Saved 4/8 (50%)9 Service Games Played 818/40 (45%) 1st Return Points Won 7/38 (18%)9/14 (64%) 2nd Return Points Won 9/15 (60%)4/8 (50%) Break Points Won 1/2 (50%)8 Return Games Played 937/53 (70%) Total Service Points Won 27/54 (50%)27/54 (50%) Total Return Points Won 16/53 (30%)64/107 (60%) Total Points Won 43/107 (40%)

Fognini – Cuevas

May 24, 1987 Birthday: Jan 01, 1986

29 years Age: 31 years

Italy Italy Country: Uruguay Uruguay

43 Current rank: 33

13 (Apr 21, 2014) Highest rank: 19 (Oct 03, 2016)

830 Total matches: 699

$7 908 046 Prize money: $5 181 747

980 Points: 1 190

Right-handed Plays: Right-handed

Davide Sala