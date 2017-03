Caroline Wozniacki contro gli organizzatori del torneo di Stoccarda: “credo che non sia affatto giusto permettere ad un giocatore o una giocatrice fuori per squalifica di giocare un torneo che inizia quando la squalifica è ancora attiva”

Anche Caroline Wozniacki ha voluto parlare della wild card a Maria Sharapova nel torneo di Stoccarda.

“Prima di tutto penso che Maria sia una persona che faccia bene al tennis femminile. Ma credo che non sia affatto giusto permettere ad un giocatore o una giocatrice fuori per squalifica di giocare un torneo che inizia quando la squalifica è ancora attiva. Dal punto di vista del torneo penso sia una grande mancanza di rispetto nei confronti delle altre giocatrici e verso tutta la WTA.”

“Purtroppo ormai le cose sono fatte. Ovviamente le regole vengono girate in favore di chi vuole fare i propri interessi. Penso che ognuno meriti una seconda possibilità e penso che lei tornerà a lottare per traguardi importanti. Ma allo stesso tempo, credo che quando un giocatore o una giocatrice sia fuori per doping, deve rientrare partendo dal basso e conquistarsi con le proprie forze gli accessi ai tabelloni più importanti.”

“È diverso rispetto a quando sei infortunata e sei costretta a rimanere fuori perché hai problemi fisici.

È in questo caso che una giocatrice deve avere il permesso di ricevere molte wild card. Ma quando si è fuori per una positività al doping o qualcosa che comunque aumentava le prestazioni sportive, son convinta si debba concedere una seconda chance come tutti, perché le persone sbagliano, ma bisogna ripartire dal basso. Sarebbe dovuta tornare la settimana dopo e non a Stoccarda. Una volta che il torneo inizia per me è inaccettabile che si possa dare la possibilità di giocare in quella settimana.”