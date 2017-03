E’ avvenuto l’incontro tra Sharapova e Giudicelli per la wild card al Roland Garros: “È una grande campionessa che ha passato momenti difficili. Bisognerà riflettere, non è una decisione facile”

Si sono incontrati Maria Sharapova e il presidente Bernard Giudicelli ed il direttore del Roland Garros Guy Forget.

L’incontro si è svolto questa settimana tra Indian Wells e Los Angeles.

Dichiara Giudicelli: “Abbiamo discusso a lungo sul problema. È una grande campionessa che ha passato momenti difficili. Bisognerà riflettere, non è una decisione facile. Ne parlerò con Guy Forget, bisognerà essere responsabili e saper prendere la giusta decisione che è importante per il futuro del nostro torneo e che riguarda un tema delicato come il doping”.