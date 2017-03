Indian Wells: il forfait di Serena Williams spariglia le carte in tavola. Angie Kerber di nuovo numero 1 ma Karolina Pliskova farà bottino pieno?

Torneo di Indian Wells ormai in rampa di lancio, torneo per numeri 1 della racchetta, un montepremi ricchissimo, le prime della classe e le possibili sorprese: tabellone femminile di altissimo livello con tutte le prime della classifica presenti sul cemento americano. Tutto sembra procedere per il meglio, con una parte alta del main draw decisamente più equilibrata e dura ma in cui Serena Williams rappresenta comunque la più seria candidata alla vittoria finale. Questo fin quando a tabellone compilato non arriva il forfait della numero 1 al mondo che rimette tutto in gioco. Bellissima notizia per la tedesca Kerber che a torneo completato tornerà numero 1 al mondo ma chi è a questo punto la favorita alla vittoria finale?

Parte alta quindi orfana di Serena Williams che avrebbe potuto disputare un secondo turno affascinante contro la campionessa olimpica di Rio2016 Monica Puig per un ritiro che adesso sembra lasciare via libera all’ucraina Svitolina, una delle tenniste più in forma della stagione. Nella parte alta del main draw ci sono però altre giocatrici interessanti che cercheranno di portare a casa la posta in palio, come la britannica Konta (11), la danese Wozniacki (13) e soprattutto la ceca Karolina Pliskova (3), quella che sembra essere la più accreditata a ereditare il regno della più giovane delle sorelle Williams. A Karolina manca ancora l’acuto Slam, una vittoria che l’anno scorso a New York le sfuggì in finale: rispetto però alla giocatrice cui tremava il braccino nei momenti topici dei match, la Pliskova attuale sembra essere maturata non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche, fattore decisamente non trascurabile, dal punto di vista psicologico. La ceca è giocatrice forte e adesso che per prima lei sembra esserne convinta, per le altre potranno essere dolori.

Parte alta del main draw in cui c’è una bella componente azzurra: stesso spot per Roberta Vinci e una Camila Giorgi al ritorno dopo il piccolo infortunio, con la prima (tds n26) che usufruirà di un bye al primo turno (probabilmente la Brengle al 2T) e la seconda che affronterà la svedese di Larsson all’esordio, sperando di poter dare battaglia all’esperta russa Kuznetsova (8) al secondo turno. Il sogno sarebbe poter assistere a un derby italiano al terzo turno, con una delle due sicura agli ottavi. La strada è piena di insidie ma sarebbe un bel modo per uscire dal momento di impasse che vive il tennis italiano al femminile.

In tale parte del tabellone c’è anche la bella notizia del ritorno di Sara Errani: l’impegno contro una qualificata per una giocatrice al ritorno alle competizioni è da prendere decisamente con le pinze con una possibile vittoria che, oltre a consegnare alla romagnola un secondo turno di prestigio con la danese Wozniacki, rappresenterebbe una gran bella dose di fiducia per una giocatrice che recentemente è addirittura uscita dalla top100.

Passando alla parte bassa del tabellone non si può fin da subito non notare come ci siano tante giocatrici al rientro da infortuni (Keys, Suarez Navarro e Halep), altre che devono superare un momento difficile (Cibulkova, Radwanska e soprattutto Kerber) e una Venus Williams che dopo Melbourne vuole continuare a stupire e perché no, aiutare la sorellona a mantenere in piedi il regno di famiglia.

In una parte di tabellone in cui manca una favorita certa, si aprono quindi scenari interessanti, con un gruppo di giocatrici arrembanti che punteranno al risultato di prestigio avvicinandosi alle zone nobili del ranking: la russa Kasatkina, la francese Mladenovic, l’ucraina Tsurenko e la croata Konjuh, cercheranno di approfittarne per regalare succose sorprese fin dai primi turni.

Main Draw – Parte Alta

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

Puig, Monica vs (WC) Collins, Danielle

Chirico, Louisa vs (Q) Schiavone, Francesca

Bye vs (29) Begu, Irina-Camelia

(18) Bertens, Kiki vs Bye

Bencic, Belinda vs Pironkova, Tsvetana

Niculescu, Monica vs Cirstea, Sorana

Bye vs (15) Bacsinszky, Timea

(10) Svitolina, Elina vs Bye

Bondarenko, Kateryna vs Wang, Qiang

Wickmayer, Yanina vs Siegemund, Laura

Bye vs (24) Gavrilova, Daria

(32) Lucic-Baroni, Mirjana vs Bye

(WC) Day, Kayla vs Nara, Kurumi

Bellis, Catherine vs Flipkens, Kirsten

Bye vs (7) Muguruza, Garbiñe

(5) Cibulkova, Dominika vs Bye

Ostapenko, Jelena vs Kovinic, Danka

Pliskova, Kristyna vs (WC) Mattek-Sands, Bethanie

Bye vs (33) Kasatkina, Daria

(19) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Bye

(Q) Kontaveit, Anett vs Doi, Misaki

Errani, Sara vs (Q) Minella, Mandy

Bye vs (17) Strycova, Barbora

(11) Konta, Johanna vs Bye

(WC) Gibbs, Nicole vs Watson, Heather

(LL) Rodina, Evgeniya vs Mchale, Christina

Bye vs (21) Garcia, Caroline

(26) Vinci, Roberta vs Bye

Brengle, Madison vs (Q) Maria, Tatjana

Larsson, Johanna vs Giorgi, Camila

Bye vs (8) Kuznetsova, Svetlana

Main Draw – Parte Bassa

(9) Keys, Madison vs Bye

(Q) Duque-Mariño, Mariana vs (Q) Tig, Patricia Maria

Osaka, Naomi vs (Q) Ozaki, Risa

Bye vs (30) Zhang, Shuai

(23) Suárez Navarro, Carla vs Bye

Siniakova, Katerina vs (Q) Barthel, Mona

(WC) Townsend, Taylor vs (Q) Linette, Magda

Bye vs (13) Wozniacki, Caroline

(16) Stosur, Samantha vs Bye

Goerges, Julia vs Tomljanovic, Ajla

Golubic, Viktorija vs Davis, Lauren

Bye vs (22) Sevastova, Anastasija

(28) Mladenovic, Kristina vs Bye

Beck, Annika vs Bouchard, Eugenie

Riske, Alison vs (WC) Vekic, Donna

Bye vs (4) Halep, Simona

(6) Radwanska, Agnieszka vs Bye

(Q) Sorribes Tormo, Sara vs Makarova, Ekaterina

(Q) Peng, Shuai vs Tsurenko, Lesia

Bye vs (31) Konjuh, Ana

(20) Vandeweghe, CoCo vs Bye

Arruabarrena, Lara vs Safarova, Lucie

Jankovic, Jelena vs (WC) Falconi, Irina

Bye vs (12) Williams, Venus

(14) Vesnina, Elena vs Bye

(WC) Brady, Jennifer vs Rogers, Shelby

Shvedova, Yaroslava vs (Q) Lepchenko, Varvara

Bye vs (25) Babos, Timea

(27) Putintseva, Yulia vs Bye

Parmentier, Pauline vs Dodin, Oceane

King, Vania vs Petkovic, Andrea

Bye vs (2) Kerber, Angelique

Alessandro Orecchio