Combined Indian Wells: Il programma completo di Mercoledì 08 Marzo (In campo 4 azzurri)

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Nicole Gibbs vs Heather Watson

2. Catherine Bellis vs Kirsten Flipkens

3. Monica Puig vs [WC] Danielle Collins

4. Kristyna Pliskova vs [WC] Bethanie Mattek-Sands

5. [LL] Evgeniya Rodina vs Christina Mchale

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Monica Niculescu vs Sorana Cirstea

2. Johanna Larsson vs Camila Giorgi

3. Rajeev Ram vs [18] Vasek Pospisil

4. Belinda Bencic vs Tsvetana Pironkova

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Marius Copil vs [19] Denis Kudla

2. Federico Gaio vs Andrew Whittington

3. [WC] Kayla Day vs Kurumi Nara (non prima ore: 23:00)

4. Louisa Chirico vs [Q] Francesca Schiavone

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Nikoloz Basilashvili vs [23] Alexander Bublik

2. [7] Santiago Giraldo vs [13] Norbert Gombos (non prima ore: 21:00)

3. [10] Illya Marchenko vs [14] Julien Benneteau

4. Madison Brengle vs [Q] Tatjana Maria (non prima ore: 00:30)

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Dusan Lajovic vs [21] Tobias Kamke

2. Lara Arruabarrena / Chen Liang vs [3/WC] Caroline Garcia / Karolina Pliskova

3. [3] Yoshihito Nishioka vs Elias Ymer

4. Raquel Atawo / Yifan Xu vs [6/G] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jelena Ostapenko vs Danka Kovinic

2. Kateryna Bondarenko vs Qiang Wang

3. Sara Errani vs [Q] Mandy Minella

4. [Q] Anett Kontaveit vs Misaki Doi

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Vania King / Yaroslava Shvedova vs Timea Babos / Anastasia Pavlyuchenkova

2. Darija Jurak / Anastasia Rodionova vs [5] Andrea Hlavackova / Shuai Peng

3. Yanina Wickmayer vs Laura Siegemund

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dennis Novikov vs [16] Henri Laaksonen

2. Oksana Kalashnikova / Maria Sanchez vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina

3. [5] Mikhail Kukushkin vs [20] Darian King

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Radu Albot vs [WC] Alex De Minaur

2. [O] Samantha Stosur / Shuai Zhang vs María Irigoyen / Megan Moulton-Levy

3. Peter Gojowczyk vs Marco Trungelliti