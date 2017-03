Ilie Nastase, Roger Federer ed il migliore di tutti i tempi: “Non voglio fare paragoni perché non sarebbe giusto per altri giocatori come Laver e Sampras”

Roger Federer ha vinto 89 titoli in singolare, tra cui 18 del Grand Slam.

Detiene il record di settimane al numero 1 del mondo (302) ed ha vinto anche la Coppa Davis e due medaglie olimpiche.

Per Ilie Nastase però non è sufficiente per considerarlo ad oggi come il più grande giocatore di tutti i tempi.

“Non voglio fare paragoni perché non sarebbe giusto per altri giocatori come Laver e Sampras. Io non voglio fare alcun confronto perché sono tutti stati grandi campioni e hanno giocato tutti al più alto livello possibile nella loro epoca”, ha detto l’ex top ten rumeno in un’intervista.