Challenger Santiago: I risultati della prima giornata con il Live dettagliato. Marco Cecchinato al secondo turno

Marco Cecchinato conquista il secondo turno dopo aver battuto Jose Hernandez-Fernandez con il risultato di 76 (5) 64 dopo 1 ora e 49 minuti di gioco.

Al secondo ostacolo sfiderà Lindell o Cervantes-Huegun (6).

Marco Cecchinato vs Jose Hernandez-Fernandez



CH Santiago Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 6 Jose Hernandez-Fernandez Jose Hernandez-Fernandez 6 4 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Hernandez-Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 3-3 → 4-3 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Hernandez-Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

9 Aces 01 Double Faults 362% 1st Serve % 65%30/39 (77%) 1st Serve Points Won 39/61 (64%)16/24 (67%) 2nd Serve Points Won 17/33 (52%)0/1 (0%) Break Points Saved 12/14 (86%)11 Service Games Played 1122/61 (36%) 1st Return Points Won 9/39 (23%)16/33 (48%) 2nd Return Points Won 8/24 (33%)2/14 (14%) Break Points Won 1/1 (100%)11 Return Games Played 1146/63 (73%) Total Service Points Won 56/94 (60%)38/94 (40%) Total Return Points Won 17/63 (27%)84/157 (54%) Total Points Won 73/157 (46%)

183 Ranking 250

24 Age 26

Palermo, Italy Birthplace Santo Domingo

Palermo, Italy Residence Santo Domingo

6’1″ (185 cm) Height 6’0″ (182 cm)

171 lbs (77 kg) Weight 170 lbs (77 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro N/A

0/2 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$573,066 Career Prize Money $141,900

Challenger Santiago CH | Terra | $50.000 – 1° Turno

Cancha Central – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Maxime Janvier vs [2] Nicolas Kicker



CH Santiago Maxime Janvier Maxime Janvier 6 4 Nicolas Kicker [2] Nicolas Kicker [2] 7 6 Vincitore: N. KICKER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Janvier 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 N. Kicker 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Janvier 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* 3*-4 df 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Janvier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 M. Janvier 0-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 M. Janvier 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Cancha 1 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Casper Ruud vs [WC] Matias Soto



CH Santiago Casper Ruud Casper Ruud 6 6 Matias Soto Matias Soto 2 1 Vincitore: C. RUUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Soto 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-1 → 5-1 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Soto 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-0 → 3-1 C. Ruud 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 M. Soto 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Soto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Soto 15-0 30-0 30-15 4-1 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 3-1 → 4-1 M. Soto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 2-1 M. Soto 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Cancha 2 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [Q] Guilherme Clezar vs Tristan Lamasine



CH Santiago Guilherme Clezar Guilherme Clezar 3 6 6 Tristan Lamasine Tristan Lamasine 6 4 4 Vincitore: G. CLEZAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Clezar 0-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 G. Clezar 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 5-4 → 6-4 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 G. Clezar 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 T. Lamasine 0-15 df 0-30 df 0-40 df 3-2 → 4-2 G. Clezar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Lamasine 0-15 df 15-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 G. Clezar 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 T. Lamasine 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Lamasine 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Cancha 3 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

