Novak Djokovic, la crisi di continua?

L’ATP500 di Acapulco ci ha portato in dono considerazioni interessanti riguardo due super campioni degli anni 2000: se da un lato possiamo parlare di un Rafa Nadal in palla, ritrovato e in grado id proseguire con quanto di buono fatto in Australia, dall’altro però ci troviamo ad avere a che fare con la crisi di Novak Djokovic, sempre imballato, ancora sconfitto in fasi di torneo che per lui erano semplici formalità e messo alle corde da un numero crescente di avversari.

È vero che l’anno è cominciato con la vittoria a Doha (ma quanto ha rischiato con Fernando Verdasco?) ma cosa ha combinato dopo il serbo? A Melbourne l’incredibile sconfitta contro Denis Istomin al secondo turno e adesso l’uscita di scena ai quarti di finale del torneo messicano sconfitto da Nick Kyrgios. Per molti la versione messicana di Djoker ha già rappresentato un deciso passo in avanti per quanto riguarda le sue prestazioni, per un torneo in cui non va dimenticato ha comunque battuto Juan Martin Del Potro, giocatore che vale certamente più della sua attuale classifica. Imballato per i carichi ancora da smaltire e che dovrebbero dare i loro sperati frutti nella trasferta americana dei due Masters1000 di Indian Wells e Miami, tornei dove Novak difenderà la doppietta del 2016: una cambiale di punti pesantissima che, qualora non venisse confermata (almeno in parte), lo farebbe scivolare sempre più giù nel ranking ATP, lontano da quell’Andy Murray anche lui apparso ancora imballato (ma in quel di Dubai).

Difficile trovare un senso logico al calo di prestazioni di Novak Djokovic, con la versione odierna che ci presenta tutt’altro giocatore rispetto a quello che nemmeno 12 mesi fa sollevava al cielo l’agognato trofeo del Roland Garros: un calo di motivazioni è innegabile che ci sia stato, qualche disguido familiare a distrarlo dagli obiettivi anche ma tutto ciò non giustifica il fatto che la macchina schiacciasassi serba si sia trasformata in una bella macchina da guardare, ma non certo la migliore.

È il caso di parlare di passaggio di consegne? Nel tennis attuale, con l’età media dei tennisti aumentata, Novak con i suoi 30 anni da compiere a maggio, avrebbe ancora almeno 2/3 stagioni ad alti livelli davanti a sé in cui provare a rimpinguare il già pazzesco bottino di Slam e di Masters1000: probabilmente dopo Parigi, le sensazioni e le aspettative saranno diverse e, i pochi punti da difendere potrebbero rappresentare un forte incentivo per provare a tornare in alto. Deve recuperare principalmente la sua solidità mentale, quella forza psicologica che dava una grande spinta al suo tennis: quando Novak è apparso forte mentalmente, il suo tennis ne ha giovato in maniera esponenziale, portandolo a divenire quasi imbattibile.

Il futuro immediato presenta però Djokovic di fronte a un paio di mesi di fuoco e, come già detto, la prima cambiale dei due Masters1000 è davvero importante: cercare di resistere e sopportare i colpi per poi provare a ritrovarsi, in campo e fuori, mentalmente e fisicamente, perché non possiamo credere che Novak il grande non possa più lottare per un torneo del Grande Slam.

Alessandro Orecchio