Combined Acapulco: Sam Querrey sgambetta Rafael Nadal e vince il torneo. La Tsurenko conquista il torneo femminile (Video)

Sam Querrey sgambetta Rafael Nadal e conquista il torneo ATP 500 di Acapulco.

Il tennista americano ha sconfitto in finale lo spagnolo con il risultato di 63 76 (3) dopo 1 ora e 35 minuti di partita.

Per Querrey si tratta del nono titolo in carriera nel circuito maggiore. Partita perfetta dell’americano che ha avuto una marcia in più rispetto al campione spagnolo.

Nel torneo femminile successo di Lesia Tsurenko che ha superato nella finalissima Kristina Mladenovic con il punteggio di 61 75 in 1 ora e 21 minuti di partita.

Combined Acapulco | Cemento | $1.491.310 – Finali

Cancha Central – Ora italiana: 22:45 (ora locale: 3:45 pm)

1. [O] Veronica Cepede Royg / Mariana Duque-Mariño vs [3] Darija Jurak / Anastasia Rodionova



WTA Acapulco Veronica Cepede Royg / Mariana Duque-Mariño Veronica Cepede Royg / Mariana Duque-Mariño 3 2 Darija Jurak / Anastasia Rodionova [3] Darija Jurak / Anastasia Rodionova [3] 6 6 Vincitori: JURAK / RODIONOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Cepede Royg / Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 D. Jurak / Rodionova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 V. Cepede Royg / Duque-Mariño 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 D. Jurak / Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-3 → 1-4 V. Cepede Royg / Duque-Mariño 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 D. Jurak / Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 V. Cepede Royg / Duque-Mariño 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Jurak / Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Cepede Royg / Duque-Mariño 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 D. Jurak / Rodionova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Cepede Royg / Duque-Mariño 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Jurak / Rodionova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 V. Cepede Royg / Duque-Mariño 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 D. Jurak / Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 V. Cepede Royg / Duque-Mariño 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 D. Jurak / Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 V. Cepede Royg / Duque-Mariño 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [7] Lesia Tsurenko vs [2] Kristina Mladenovic (non prima ore: 01:00)



WTA Acapulco Lesia Tsurenko [7] Lesia Tsurenko [7] 6 7 Kristina Mladenovic [2] Kristina Mladenovic [2] 1 5 Vincitore: L. TSURENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Tsurenko 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Tsurenko 0-15 0-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-15 2-0 → 3-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2 Aces 01 Double Faults 278% 1st Serve % 60%29/45 (64%) 1st Serve Points Won 13/32 (41%)3/13 (23%) 2nd Serve Points Won 7/21 (33%)2/6 (33%) Break Points Saved 1/8 (13%)10 Service Games Played 919/32 (59%) 1st Return Points Won 16/45 (36%)14/21 (67%) 2nd Return Points Won 10/13 (77%)7/8 (88%) Break Points Won 4/6 (67%)9 Return Games Played 1032/58 (55%) Total Service Points Won 20/53 (38%)33/53 (62%) Total Return Points Won 26/58 (45%)65/111 (59%) Total Points Won 46/111 (41%)

3. Sam Querrey vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 04:00)



ATP Acapulco Sam Querrey Sam Querrey 6 7 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 3 6 Vincitore: S. QUERREY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Querrey 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Querrey 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 R. Nadal 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

19 Aces 12 Double Faults 264% 1st Serve % 69%39/48 (81%) 1st Serve Points Won 30/42 (71%)17/27 (63%) 2nd Serve Points Won 12/19 (63%)6/6 (100%) Break Points Saved 1/2 (50%)11 Service Games Played 1012/42 (29%) 1st Return Points Won 9/48 (19%)7/19 (37%) 2nd Return Points Won 10/27 (37%)1/2 (50%) Break Points Won 0/6 (0%)10 Return Games Played 1156/75 (75%) Total Service Points Won 42/61 (69%)19/61 (31%) Total Return Points Won 19/75 (25%)75/136 (55%) Total Points Won 61/136 (45%)

Grand Stand Caliente – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [1] Jamie Murray / Bruno Soares vs John Isner / Feliciano Lopez