ATP Rotterdam, Memphis e Buenos Aires: I risultati delle finali. Jo Wilfried Tsonga vince il 500 di Rotterdam e diventa nuovamente n.1 di Francia (Video)

Jo Wilfried Tsonga ha conquistato questo pomeriggio il torneo ATP 500 di Rotterdam.

In finale il tennista transalpino ha sconfitto David Goffin con il risultato di 46 64 61.

Per Tsonga si tratta del 13 esimo titolo in carriera nel circuito maggiore, il secondo ATP 500 in carriera dopo aver vinto il torneo di Tokyo nel 2009.

Da domani sarà al n.11 del mondo, diventando il n.1 di Francia.

ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.724.930 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Ivan Dodig / Marcel Granollers vs [WC] Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop



ATP Rotterdam Ivan Dodig / Marcel Granollers [3] Ivan Dodig / Marcel Granollers [3] 7 6 Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop 6 3 Vincitori: DODIG / GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Dodig / Granollers 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 W. Koolhof / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 I. Dodig / Granollers 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 W. Koolhof / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6 → 7-6 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-5 → 5-5 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 2-3 → 3-3 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [6] Jo-Wilfried Tsonga vs [3] David Goffin (non prima ore: 15:30)



ATP Rotterdam Jo-Wilfried Tsonga [6] Jo-Wilfried Tsonga [6] 4 6 6 David Goffin [3] David Goffin [3] 6 4 1 Vincitore: J. TSONGA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 D. Goffin 30-0 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 J. Tsonga 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Goffin 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Tsonga 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Tsonga 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP Memphis 250 | Indoor | $642.750 – Finali

STADIUM COURT – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Nikoloz Basilashvili vs Ryan Harrison



Il match deve ancora iniziare

2. Brian Baker / Nikola Mektic vs Ryan Harrison / Steve Johnson



Il match deve ancora iniziare

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $546.680 – Finali

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [3] Santiago Gonzalez / David Marrero



ATP Buenos Aires Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 6 6 Santiago Gonzalez / David Marrero [3] Santiago Gonzalez / David Marrero [3] 1 4 Vincitori: CABAL / FARAH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Gonzalez / Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 4-3 → 5-3 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 4-2 S. Gonzalez / Marrero 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / Marrero 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Marrero 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Gonzalez / Marrero 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Gonzalez / Marrero 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. [1] Kei Nishikori vs Alexandr Dolgopolov (non prima ore: 18:00)