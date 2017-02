ATP Rio de Janeiro: Risultati Primo Turno Quali. Cecchinato vince il derby con Giannessi. Out Gaio

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

Marco Cecchinato è al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

Il 24enne tennista di Palermo, numero 193 del ranking Atp, ha sconfitto Alessandro Giannessi con il risultato di 76(5) 67(4) 63, dopo 3 ore e 5 minuti di partita.

Cecchinato affronterà al turno decisivo il giapponese Taro Daniel, numero 116 del ranking, che ha superato per 61 06 61, in un’ora e 43 minuti, l’altro azzurro Federico Gaio.

ATP Rio de Janeiro Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 6 6 Alessandro Giannessi [5] Alessandro Giannessi [5] 6 7 2 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Giannessi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Giannessi 15-0 30-0 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3 Aces 35 Double Faults 659% 1st Serve % 71%49/71 (69%) 1st Serve Points Won 56/83 (67%)31/49 (63%) 2nd Serve Points Won 17/34 (50%)3/5 (60%) Break Points Saved 6/10 (60%)16 Service Games Played 1627/83 (33%) 1st Return Points Won 22/71 (31%)17/34 (50%) 2nd Return Points Won 18/49 (37%)4/10 (40%) Break Points Won 2/5 (40%)16 Return Games Played 1680/120 (67%) Total Service Points Won 73/117 (62%)44/117 (38%) Total Return Points Won 40/120 (33%)124/237 (52%) Total Points Won 113/237 (48%)

193 Ranking 127

24 Age 26

Palermo, Italy Birthplace La Spezia, Italy

Palermo, Italy Residence La Spezia, Italy

6’1″ (185 cm) Height 6’1″ (185 cm)

171 lbs (77 kg) Weight 180 lbs (81 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2010 Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$556,396 Career Prize Money $447,953

[2] Taro Daniel vs Federico Gaio



ATP Rio de Janeiro Taro Daniel [2] Taro Daniel [2] 6 0 6 Federico Gaio Federico Gaio 1 6 1 Vincitore: T. DANIEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 T. Daniel 0-15 df 0-30 0-40 df 0-4 → 0-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 5-1 → 6-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 5-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1 Aces 38 Double Faults 559% 1st Serve % 50%26/38 (68%) 1st Serve Points Won 21/31 (68%)10/26 (38%) 2nd Serve Points Won 10/31 (32%)4/7 (57%) Break Points Saved 2/7 (29%)10 Service Games Played 1010/31 (32%) 1st Return Points Won 12/38 (32%)21/31 (68%) 2nd Return Points Won 16/26 (62%)5/7 (71%) Break Points Won 3/7 (43%)10 Return Games Played 1036/64 (56%) Total Service Points Won 31/62 (50%)31/62 (50%) Total Return Points Won 28/64 (44%)67/126 (53%) Total Points Won 59/126 (47%)

116 Ranking 157

24 Age 24

New York, NY, USA Birthplace Faenza, Italy

Valencia, Spain Residence Faenza, Italy

6’3″ (190 cm) Height 5’11” (180 cm)

168 lbs (76 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2009

0/1 Year to Date Win/Loss 2/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$608,012 Career Prize Money $220,407

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.461.560 – 1° Turno Quali

Quadra Central – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Victor Estrella Burgos vs Ruben Ramirez Hidalgo



ATP Rio de Janeiro Victor Estrella Burgos [1] Victor Estrella Burgos [1] 6 6 Ruben Ramirez Hidalgo Ruben Ramirez Hidalgo 3 3 Vincitore: V. ESTRELLA BURGOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 3-2 → 4-2 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Orlando Luz vs [8] Guido Andreozzi



ATP Rio de Janeiro Orlando Luz Orlando Luz 7 3 4 Guido Andreozzi [8] Guido Andreozzi [8] 5 6 6 Vincitore: G. ANDREOZZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 O. Luz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 O. Luz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 O. Luz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 O. Luz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Luz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Luz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 O. Luz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 O. Luz 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 2-2 O. Luz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Andreozzi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 0-2 O. Luz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Andreozzi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 O. Luz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 O. Luz 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-4 → 4-4 O. Luz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 O. Luz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 O. Luz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 G. Andreozzi 0-1 O. Luz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Quadra 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Joao Pedro Sorgi vs [7] Arthur De Greef



ATP Rio de Janeiro Joao Pedro Sorgi Joao Pedro Sorgi 4 3 Arthur De Greef [7] Arthur De Greef [7] 6 6 Vincitore: A. DE GREEF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Pedro Sorgi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 J. Pedro Sorgi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 A. De Greef 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Pedro Sorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. De Greef 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Pedro Sorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. De Greef 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Pedro Sorgi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. De Greef 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Pedro Sorgi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 A. De Greef 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Pedro Sorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. De Greef 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Pedro Sorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. De Greef 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Pedro Sorgi 15-0 15-15 15-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. De Greef 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [3] Jozef Kovalik vs Guilherme Clezar



ATP Rio de Janeiro Jozef Kovalik [3] • Jozef Kovalik [3] 0 1 Guilherme Clezar Guilherme Clezar 30 5 Vincitore: G. CLEZAR per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Kovalik 0-15 0-30 df 1-5 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 G. Clezar 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 J. Kovalik 0-15 0-30 1-1 → 1-2 G. Clezar 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 0-1 → 1-1 J. Kovalik 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Quadra 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [WC] Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [6] Roberto Carballes Baena



ATP Rio de Janeiro Felipe Meligeni Rodrigues Alves Felipe Meligeni Rodrigues Alves 3 6 0 Roberto Carballes Baena [6] Roberto Carballes Baena [6] 6 4 6 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-30 0-40 0-5 → 0-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-4 → 1-5 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Quadra 5 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [4] Nicolas Kicker vs Christian Garin