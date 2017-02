Roger Federer: “Se non ti piace ciò che fai, diventa tutto più difficile”

Roger Federer è apprezzato dagli appassionati di tennis per il livello di gioco che, nonostante l’età, riesce a mantenere costante.

Il 35enne elvetico, vincitore degli Australian Open 2017 in finale su Rafael Nadal, ha rilasciato un’interessante intervista a “Tennis Smash”, a cui ha spiegato i segreti di questa longevità: “Se non ti piace ciò che fai, diventa tutto più difficile. So perchè gioco a tennis, è uno sport molto importante per me e mi piace praticarlo.”

“Nella mia carriera, ho sempre cercato di gestire al meglio gli impegni internazionali, riuscendo anche ad inserire durante l’anno alcuni momenti di vacanza e preparazione atletica. Quando si sta fuori dal circuito per diverso tempo, è poi difficile riuscire ad adattarsi alle condizioni in breve tempo ma, fatto ciò, la pausa diventa un vantaggio.”

“Sono convinto che, oltre ai fattori appena citati, è molto importante il rapporto con la famiglia. Essere in un ambiente sano aiuta molto anche nello sport; il rapporto con la mia famiglia e mia moglie è fantastico”.

Lorenzo Carini