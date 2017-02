Simona Halep resterà ferma per almeno tutto il mese di febbraio

Ci vorrà un po’ di tempo per rivedere Simona Halep in azione in un torneo del circuito WTA.

La tennista rumena, con dei problemi al ginocchio, ha deciso di non giocare la Fed Cup ed i tornei di Doha e Dubai, al fine di recuperare pienamente dai problemi fisici e non correre seri rischi di ricadute.

Se tutto andrà bene rivedremo Simona ad Indian Wells e Miami. Patricia Maria Tig sostituirà la tennista di Costanza nell’impegno della Romania di Fed Cup contro il Belgio.